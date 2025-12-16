Smysluplný dárek pro hospodářská zvířata? Příspěvek nebo virtuální adopce slepiček, kravky či pštrosa!
V útulku Voříškov ve Zbuzanech u Prahy se starají kromě psů a koček i o spoustu hospodářských zvířat. Vzít si je domů sice nelze, útulek ale nabízí jejich virtuální adopce obnášející příspěvek na jejich krmení. Virtuální adopci je možné i někomu darovat, a to formou voucheru.
Součástí Voříškova je rozhlehlé hospodářství. „Máme dva koníky, kravičku, asi 20 oveček a koz, dvě prasátka, několik slepiček buď z velkochovů nebo po zesnulých majitelích, dva pštrosy emu, 11 hus, perličku, dva indické běžce a kachny,“ vyjmenovala předsedkyně spolku Anežka Jedličková.
Vystaví voucher
Virtuální adopce útulku velmi pomohou, protože jen krmení pro hospodářská zvířata jej stojí ročně zhruba 300 000 korun. „Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má rád zvířátka, a nevíte, čím ho na Vánoce obdarovat, může být virtuální adopce skvělým dárkem,“ řekla Anežka. „Vystavíme vám dárkový certifikát, který můžete dát pod stromeček,“ dodala s tím, že dotyčný pak může po domluvě přijít adoptované zvíře navštívit. „Podrbete si ovečku, koníka, podíváte se na všechna zvířata, která tu s námi bydlí, a o která se staráme," řekla.
Nákup krmení
Kromě virtuální adopce lze útulek Voříškov podpořit i dalšími způsoby. „Lidé nám mohou pomoci samozřejmě finančně, nebo přímo nákupem nějakého konkrétního krmiva. Na platformě Donio nám právě teď běží sbírka na seno, slámu a senáž https://donio.cz/pomuzete-nam-naplnit-briska-hospodarskym-zviratkum, což je pro nás v tomto období moc důležité,“ uvedla.
Vykoupeni z jatek
Jedním ze zvířat, která našla v útulku domov na dožití, je i nemocná kravička Jitka, která byla stejně jako jeden z koníků vykoupena z jatek. „Jíťa dosloužila. Už jí nefungují zadní nožičky, takže se neunesla s teletem, a tím pádem nemohla mít mléko. Aktuálně jsme zjistili, že má rakovinu, odstraňoval se jí nádor u oka, takže nevíme, kolik s ní máme času,“ řekla Anežka.
Nezvládli je
Většina hospodářských zvířat přišla do útulku od majitelů, kteří si je pořídili z nerozvážnosti. Například ovečky měly sloužit jako sekačky, ukázalo se ale, že tak jednoduché to s nimi není. „Zdaleka to není o tom, že budou spásat trávu a tím je veškerá péče hotová. Člověk se musí starat o kopýtka, ovečky se musí stříhat, je potřeba je odčervovat. A navíc, tráva není to, co by jim chutnalo nejvíc, takže pokud má člověk zahradu s kytičkami a stromky, přijde v první řadě o ně,“ popsala Anežka.
Pomáhají i Blesk tlapky
Útulku se snaží pomoci i Blesk tlapky. Ze své sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku, před rokem mu dovezly ve spolupráci s www.krmiva-pucalka.cz zhruba 300 tun kvalitního krmení Marp a další zavážku tam chystají v příštím roce. Zájemci, kteří by chtěli přispět do sbírek Blesku, mohou zde https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů.
