Brněnská politická scéna je rozhádána. Stačilo k tomu pouhých pár dní po volbách. ODS spolu s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD uzavřely dohodu o koalici, čímž obešly vítězné ANO. To strana nese nelibě a v Brně začalo ostré vyřizování účtů. Pro Blesk.cz se k situaci vyjádřila Markéta Vaňková (ODS), žena, která patrně stane v čele magistrátu.

Blesk: Jak těžké bylo rozhodnout se mezi předjednanou čtyřkoalicí a současnou sestavou bez ANO?

Markéta Vaňková: „Současná sestava je lepší pro rozvoj města a jednoznačně více odpovídá celkovému směřování ODS. V tomto smyslu tedy nebylo těžké se rozhodnout.“

Blesk: Nebylo z lidského hlediska férovější před tiskovkou zavolat primátoru Vokřálovi, že je všechno jinak?

M. V.: „Panu primátorovi Vokřálovi jsme před tiskovkou volali, bohužel neúspěšně, proto jsme tuto skutečnost sdělili panu náměstkovi Mrázkovi. Hnutí ANO se to tedy dozvědělo předem od nás, nikoli až z médií.“

Blesk: Očekáváte po vyšachování ANO ochlazení vztahů s centrální vládou?

M. V.: „Nemohu hodnotit, jaké vztahy mělo současné vedení s vládou, těžko tedy mohu předvídat, zda dojde k jejich ochlazení.“

Blesk: Myslíte, že vláda a jí řízené instituce nyní dají Brnu peníze na přesun nádraží, velký městský okruh a další velké projekty?

M. V.: „Jsou to celostátně významné projekty, které by měly být vládou podporovány bez ohledu na to, kdo je ve vedení města.“

Blesk: Předpokládáte ochotu Babišovy administrativy podílet se na financování Janáčkova kulturního centra nebo Velké ceny?

M. V.: „Babišova administrativa tu ochotu vůči Velké ceně motorek neměla ani nyní. A Janáčkovo centrum? To je přece projekt nejen brněnský, ale s celostátním dopadem.“

Blesk: Nebojíte se, že Piráti nakonec vaši novou koalici shodí – pokud by neprošla jejich vnitrostranickým referendem?

M. V.: „Všechny strany si musí koaliční smlouvu – až bude hotová, nechat schválit svými vnitřními orgány. To riziko je tedy u nás všech. Věřím, že jako vyjednávací tým zpracujeme takové znění smlouvy, které bez problémů všichni schválí.“

Blesk: Zpátky k praktickým věcem. Zruší vaše nová koalice mezi prvním zákaz vjezdu do centra Brna?

M. V.: „Rozhodovat o změnách v rezidentním parkování je samozřejmě jedna z věcí, které budeme řešit jako první.

Blesk: Kdy byste chtěli mít koaliční smlouvu hotovu a definitivně podepsánu?

M. V.: „Co nejdříve!“

Kdo bude v radě vaším náměstkem primátora za ODS?

M. V.: „Prozatím jsme se ještě nerozhodli.“

