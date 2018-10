Osobnosti pro Třinec mají v třiatřicetičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 21 křesel. S lidovci budou mít dohromady 25 míst. Náměstci budou dva, lidovci budou mít jedno místo v jedenáctičlenné radě.

„V našem městě budeme dál pokračovat stejně jako v posledních obdobích. Důležité je, že vše zůstane tak, jak je, to znamená kontinuita, stabilita,“ řekla Palkovská.

Přestože osobnosti pro Třinec mají dostatek míst v zastupitelstvu, aby mohly vést město samy, lidovce přibraly, protože chtějí pracovat s dlouhodobým partnerem. „Není to o vládnutí jedné strany, ale společně se starat o město,“ řekla primátorka, podle které byla tato koalice jasná hned po volbách.

Práce i pro ostatní

Možnost pracovat pro město budou mít podle Palkovské i členové ostatních stran, a to i těch, které se do zastupitelstva nedostaly. „Nabízíme spolupráci ve výborech a komisích všem, kteří jsou pracovití, schopní a charakterní. Takže kdo bude chtít pracovat pro město, bude mít prostor bez ohledu na to, v kterém uskupení je, a dokonce to nabízíme i těm, kteří zůstali, jak se říká, těsně u bran,“ řekla primátorka.

Osobnosti pro Třinec dostaly v komunálních volbách přes 47 procent hlasů, KDU-ČSL 10,08 procenta. V zastupitelstvu budou ještě hnutí ANO, jež získalo 13,37 procenta hlasů a bude mít pět křesel, a Nezávislí, kteří za 7,76 procenta hlasů budou mít tři mandáty. K volbám přišlo 34,44 procenta voličů, tedy téměř 10.000 lidí. Slezský Třinec má 36.000 obyvatel a statutárním městem se stal na konci srpna.

