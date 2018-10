Jasno ve vyjednáváních ještě v pondělí po poledni nebylo. Primátor Tomáš Macura (ANO, 54) v tu chvíli odjížděl na zahraniční pracovní cestu. „O novém vedení města Ostravy se rozhodne do konce týdne. Mou vizí je spolupráce se stávajícími partnery,“ řekl Macura. Tedy s KDU-ČSL, ODS a hnutím Ostravak.

Komunální volby vyhrálo v Ostravě právě hnutí ANO primátora Macury. Ten vylepšil čtyři roky staré vítězství, kdy šel v roce 2014 do voleb jako úplně nový politik. Letos dostal od Ostravanů ještě více hlasů.

ANO s 21 hlasy v zastupitelstvu čítajícím 55 členů potřebuje v rozhodovací většině podporu ještě šesti zastupitelů. Ty může najít v dosavadním partnerovi, hnutí Ostravak, které má nově sedm křesel. „Nemůžeme vyloučit i další uskupení,“ řekl Macura.

Přál by si pokračování současné čtyřkoalice složené z hnutí ANO, Ostravaka, KDU-ČSL a ODS. „Není vyloučena ani spolupráce s Piráty,“ potvrdil Blesku stávající, a s největší pravděpodobnosti též budoucí, primátor někdejšího hornického města.

ANO nechce ČSSD ani KSČM

Primátor rozhodně vyloučil spolupráci s ČSSD, i s komunisty. S ČSSD v koalici bylo ANO pouhý rok po volbách v roce 2014, kdy se obě uskupení rozešla ve zlém. „Určitě budu upřednostňovat stejnou koalici, v jaké jsme, domnívám se, zdařile působili na magistrátu poslední tři roky. A to i v případě, že bychom mohli sestavit většinu bez jednoho ze současných koaličních partnerů,“ vyjádřil se Macura. A jen těžko by se spojilo ANO s dalším nováčkem, jímž je na magistrátu SPD. ČSSD bude mít v zastupitelstvu tři křesla, SPD čtyři a komunisté šest.

Spokojí se s málem?

Povolební vyjednávání mohou v Ostravě dopadnout jakkoliv. Hnutí ANO vlastně stačí jen spolupráce s Ostravakem, která zaručuje hlasovací většinu. Vyloučena není třeba ani koalice složená z ANO, Ostravaka a KDU-ČSL.

ANO spolu s Ostravakem nasbíralo 28 hlasů, s křesťany by to bylo dokonce pohodlných 31 hlasů. ODS by mohla do koalice vnést dalších 6 hlasů.

Potupa pro sociálního demokrata Rykalu

Štikou ostravských sociálních demokratů chtěl být dravý politik Adam Rykala (32), do května loňského roku poslanec parlamentu, kde musel skončit. A končí i na radnici.

Někdejší poslanec a a místostarosta nejlidnatějšího obvodu v Ostravě-Jihu nebude sedět se stranickými kolegy ani v zastupitelstvu. Voliči totiž partaji dali pouhých 4,9 procent hlasů, to znamená, že ČSSD čtyři roky nezasáhne do dění v obvodu vůbec.

Podobný debakl utrpěl v Ostravě bývalý premiér Jiří Paroubek (66) ucházející se o senátorskou pozici. I jeho voliči nechali na holičkách. Oslovil jen 1 719 lidí a za jeho zády zůstali pouze 2 z 9 kandidátů. A to je velice chabý výsledek na muže jeho ambicí.

VIDEO: S prezidentem v Lánech – Komunální volby podrobněji.