Pohodlnou většinu by přitom daly dohromady obě vítězné strany – ANO s ODS: společně mají v 55členném zastupitelstvu 32 křesel.

ANO by ale rádo do vedení města přizvalo nejen druhou ODS, ale i lidovce a překvapivě i zdecimovanou ČSSD. Oranžoví totiž budou mít starosty ve velkých městských částech, Bystrci, Líšni, Řečkovicích a Slatině, kde bydlí 70 000 lidí, plná pětina Brna.

„Chceme, aby spolupráce magistrátu a malých radnic fungovala lépe, než když jsme někdy naráželi na starosty z opozice,“ přiznal primátor Petr Vokřál (54), který však ještě nedávno preferoval co nejužší koalici.

„Ideální počet je lichý a tři už jsou moc,“ říkával s nadsázkou. Nyní si zřejmě v ANO uvědomili, že čím více opozičních partají, tím i větší překážky k „řízení města jako firmy“.

Zastupitelstvo v Brně má 55 členů. ANO obsadilo 18 křesel, ODS 14, KDU-ČSL 8, Piráti 6, ČSSD 5 a SPD 4. Koalici všech proti ANO v Brně zatím odmítli. A při večerním jednání se ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD dohodly, že mezi sebe Piráty do koalice nepozvou.

Co říká politolog?

Brněnský politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity míní, že širší rkoalice je výhodou pro ANO a možná i ODS. „Pokud by vládlo více subjektů, rozmělňuje se zodpovědnost a je také těžší před dalšími volbami koalici kritizovat. Není totiž, kdo by to učinil,“ řekl.

A jaké jsou nevýhody? „Čím více subjektů, tím těžší dohoda a hledání potřebného kompromisu. A chybějící reálná opozice není v dlouhodobém horizontu zdravá,“ tvrdí Miloš Gregor.

Co kdo chce?

ANO: majetek, investice, primátorský řetěz pro Petra Vokřála

ODS: dopravu, kulturu, sociální oblast, Smart city, 1. náměstkyni primátora pro Markétu Vaňkovou

KDU-ČSL: životní prostředí, sport, zdravotnictví, možná školství

ČSSD: bydlení

Piráti: Nedostanou nic

SPD: Nedostane nic

Nikdo nechce: územní plánování

Kuloáry, dohody, handly

Situace v Brně se v pondělí měnila hodinu od hodiny. Primátor i šéfové partají zrušili plánované programy, aby měli čas k vyjednávání s protějšky. Podle informací Blesku byly strany vesměs ochotny do superkoalice vstoupit. Emisaři partají v přítmí kuloárů „ladily notičky“. A zkušení šíbři je nakonec vyladili v neprospěch Pirátů, kteří jsou v magistrátní politice nováčky.

Komunista Hráček: Je čas svrhnout Filipa!

Poprvé od roku 1989 nezasednou na brněnském magistrátu komunisté. „Jsme radikální, ale úplně normální stranou. Zlepšit stranickou kondici teď můžeme svržením předsedy Vojtěcha Filipa,“ vyzval soudruhy k puči brněnský zastupitel Jiří Hráček.

Hollan vyhrožuje: Když budete chybovat, sejmeme vás

Voliči v Brně poslali o víkendu na smetiště politických dějin Žít Brno i s jejich lídrem Matějem Hollanem, který zastával post náměstka primátora. „Čekal jsem výsledek od čtyř do 15 procent,“ prohlásil. Sám zatím ještě neví, čím se bude živit. „Že se nedostaneme do zastupitelstva, jsem nečekal,“ přiznal. Hollan nemá ani jasno, zda bude dál pokračovat hnutí Žít Brno. „Uvidíme, jak se situace v Brně vyvine,“ řekl.

Pokud prý nebude nová koalice pokračovat v započatém směřování Brna, je podle Hollana možné, že ji v příštích volbách Žít Brno nebo někdo podobný „sejme“, tak jako to udělali před čtyřmi lety koalici ČSSD a ODS.

Složení brněnského zastupitelstva

ANO (18 členů): Petr Vokřál, Karin Karasová, Richard Mrázek, Marek Janíček, Petr Bořecký, Pavel Staněk, Vát Prýgl, René Novotný, Jiří Faltýnek, David Aleš, Petr Souček, René Černý, Lucie Pokorná, Šárka Korkešová, Pavel Dvořák, Kateřina Jarošová, Karel Kalivoda, Iva Kremitovská.

ODS (14 členů): Markéta Vaňková, David Grund, Robert Kerndl, Kristýna Švarcová, Petr Kratochvíl, David Pokorný, David Trilo, Jana Bohuňovská, Andrea Pazderová, Martin Příborský, Jiří Herman, Pavel Jankůj, Michal Chládek, Ludvík Kadlec.

KDU-ČSL (8 členů): Petr Hladík, Filip Chvátal, Filip Leder, Jaroslav Suchý, Antonín Crha, Vít Beran, Jiří Mihola, Jitka Ivičičová.

Piráti (6 členů): Tomáš Koláčný, Markéta Gregorová, Róbert Čuma, Ondřej Kotas, Marek Fišer, Lukáš Mamula.

ČSSD (5 členů): Oliver Pospíšil, Jiří Oliva, Jiří Ides, Pavel Sázavský, Marek Viskot.

SPD (4 členové): Ivan Fencl, Jana Přikrylová, Lucie Šafránková, Jiří Kment.

