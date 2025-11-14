Dočtěte zadarmo celý článek
Pokračovat ve čtení snadno můžete po registraci.
- Registrace je pro vás zcela zdarma.
- Získáte přístup k veškerému bleskovému obsahu.
- Užijete si bonusové akce a výherní soutěže.
Účet už mám Přihlásit e-mailem
Z jedenácti testovaných kuřecích šunek nejvyšší jakosti dostála slibovanému obsahu masa jen jedna. Většina totiž byla v »šedé zóně« povolené odchylky. Nicméně dva výrobci, kteří se pyšní obsahem masa nad 95 %, ve skutečnosti prokazatelně šidí…
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.