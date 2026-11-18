To, co začalo jako běžné fotbalové utkání, se během okamžiku proměnilo v tragédii. Argentinský fotbalista Abel Núñez (†18), který nastupoval za mládežnický tým FC Ezeiza, utrpěl během zápasu proti Deportivu Muñiz vážné poranění hlavy. Po prudkém zásahu míčem přímo do hlavy okamžitě zkolaboval.
Osudný okamžik na fotbalovém hřišti
K nešťastnému incidentu došlo 12. listopadu během utkání mládežnické soutěže. Protihráč se snažil odkopnout míč z nebezpečné situace, jeho prudký odkop však zasáhl Núñeze přímo do hlavy. Mladík se vzápětí bezvládně sesunul k zemi a zůstal bez reakce.
Na místě mu okamžitě začal pomáhat přítomný lékař. Situaci komplikovala skutečnost, že na stadionu nebyla k dispozici sanitka. Zraněného fotbalistu proto nakonec převezli do nemocnice soukromým vozem, který poskytla delegace jeho klubu.
Lékaři bojovali o jeho život. Mladík ale zemřel
Lékaři v nemocnici zjistili vážné poranění hlavy doprovázené vnitřním krvácením. Následovala akutní operace, při které se specialisté pokusili zachránit jeho život. Přes veškerou snahu zdravotníků se však jeho stav nepodařilo zvrátit. Abel Núñez zemřel v neděli 15. listopadu, pouhé tři dny po nešťastném incidentu.
Zpráva o jeho úmrtí zasáhla rodinu, spoluhráče i oba kluby, za které mladý fotbalista nastupoval. FC Ezeiza se s ním rozloučil prostřednictvím emotivního prohlášení, ve kterém připomněl, že přišel o talentovaného mladíka s celým životem před sebou. Kondolenci pozůstalým vyjádřila také Argentinská fotbalová asociace (AFA).
Tragická událost znovu připomněla, jak nepředvídatelný může sport být a jak fatální následky může mít i jediný nešťastný moment během zdánlivě obyčejného utkání.