„Byli jsme na chalupě, kterou máme v Černém Dole. Elí asi chytila stopu srnky nebo jiného zvířete a zaběhla se moc daleko, protože je to poprvé, co se sama nevrátila,“ říká smutně Martina.
Pětiletý kříženec kanadského retrvívra nepřišel ani v noci. „Prohledala jsem nad chalupou celý les, polomy, nálety i trní. Bála jsem se, aby nezůstala někde viset, nebo nespadla do díry pod vyvráceným stromem. Bohužel marně,“ uvádí majitelka.
Rodina si Elí vzala z Organizace na ochranu zvířat, kam byla umístěna proto, že předešlí majitelé se k ní nechovali hezky. „Hledám moji nejlepší parťačku na běhání, na túry a hlavně členku naší rodiny,“ dodává Martina.
Elí je krásná zlatozrzavá fenka, má bílé packy a konec ocasku. Váží zhruba 15kg a je velmi hodná. Slyší na Elí nebo Elinku. Pokud byste jí viděli, Martina prosí, abyste dali vědět na telefon: 602780661.