Při hraní Pokémon Go hráči chodí po venku s telefonem v ruce a na displeji loví virtuální příšerky. Zbyněk Fojtík se k tomu dostal náhodou. Jeho kamarád měl za úkol přidat si v aplikaci přítele, a tak Fojtíka poprosil, aby si ji nainstaloval.
Zapnul ji a kamaráda v počtu lapených příšerek brzy překonal a vášeň ke hraní ho stále neopustila. „K dnešku mám chycených kolem 380 tisíc pokémonů,“ vypráví hrdě. Zároveň už při chytání s mobilem v ruce urazil přes 31 tisíc kilometrů.
Díky tomu, že je v důchodu, má na hraní více času, a tak chytá kdykoliv je volná chvíle, doma, v tramvaji nebo při sportování. „Když jdu běhat, tak běhám hodinu s tím,“ říká.
17. června se na Letenské pláni zúčastnil 40. ročníku Olympijského běhu. Jako jediný nevynechal jediný ročník závodu, a telefon s pokémony měl samozřejmě s sebou i tentokrát.
Běhával se Zímou
V roce 1987 dostal Zbyněk Fojtík nápad uspořádat běžecký závod v pražské Oboře Hvězda. Aby akci ozvláštnil, oslovil k účasti známého zpěváka Josefa Zímu (†92). V té době se neznali, ale věděl, že Zíma bydlí v okolí a do obory si chodí zaběhat, a tak na něj jednoho dne zazvonil.
„Když jsem mu vysvětlil myšlenku závodu a požádal ho o účast, bez váhání souhlasil,“ vzpomíná. Závody Fojtík nazval Běh Hvězdou s hvězdou a nakonec existovaly 13 let.
Musí lovit ve skupinách
Na některé pokémony Fojtík sám nestačí. „Na Gigantamax pokémony je potřeba minimálně 20 lidí,“ vysvětluje. Zhruba jednou za měsíc se proto sejde s dalšími nadšenci a jdou lovit společně.
„V Praze jsou dvě největší skupiny. Jedna se schází na Václaváku, tam jsem chodíval ze začátku, a druhá na Letné u vodárenské věže,“ říká. Kdo by čekal partu dětí, ten se plete. „Ve skutečnosti dospělí převažují nad dětmi, čemuž se dost často neznalí lidé diví, když řeknu pokémoni,“ poznamenává. Věk ale prý při lovu nikdo neřeší.
U hry Zbyňka Fojtíka drží sbírání nejsilnějších pokémonů. „Já se snažím získat co nejvíc těch takzvaných perfektních, mám jich už 489,“ říká pyšně.
Má dokonce čtyři „stovkové“ Mewtwo. „Takový můj miláček je ale galariánský Zapdos, ten se mi hrozně zalíbil,“ dodává. Dokonce si ho nechal vyobrazit na tričko.
Naprogramoval i hru
Další hry kromě Pokémon Go Fojtík nehraje, ale očarovala ho umělá inteligence. „Lituji, že to nebylo dřív, protože já jsem dělal programátora a těm to teď hrozně pomáhá,“ říká.
Dokonce díky ní naprogramoval svoji první hru pro Android. „Stáhlo si ji asi pět lidí,“ směje se. Jeho píseň „Běžím dál“, kterou vytvořil také pomocí umělé inteligence, si ale přehrálo 19 tisíc posluchačů.
Když zrovna není žádný větší sraz, nemá Fojtík v Praze na Bílé hoře s kým chytat. Na pokémony, které je potřeba chytit v několika lidech si tak musí vystačit sám. „Jsem schopný hrát se čtyřma telefonama najednou,“ říká. Radši by prý ale, aby se mu někdo ozval a mohli by chytat spolu.
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