„Voda měla 13 stupňů, to vám docela rychle zmrzne úsměv a dojde síla. Kolem projížděly lodě a nikdo mu nepomohl. Nikdo, ani z lidí na břehu. Vlny a studený vítr spíš působily to, že se v nich prochladlý profesor pomalu začínal topit,“ líčil drama z 27. září záchranář a influencer Marek Dvořák. V tom se zjevilo plavidlo se záchranářem Danem, vytáhli ho, nabízeli suché oblečení.
K nehodě, která naštěstí pro emeritního přednostu motolské chirurgie dopadla dobře, se vyjádřila i jeho manželka Hana. „Muži se nic nestalo, je úplně v pořádku. Jel se projet a za ním byly tři čluny, které se spojily a nadělaly vlny. Když ho objely a byly už před ním, vlny ho převrátily. Jeden z toho člunu, myslím, že to byl ten Dan, viděl plavat pádlo a potom za ním šedivého starého pána, jak se snaží dostat kajak ke břehu. V tu chvíli se mu snažili pomoct,“ uvedla.
„Manžel si vylil z lodě vodu a pokračoval dál. Kajak vrátil do loděnice a celý mokrý se objevil doma. Kdyby mu bylo 70, tak ho to nesmete, co ale chcete v 86 letech,“ povzdechla si Hana Pafková.
Pro profesora Pafka to nebyla první podobná nehoda. „Před pár lety, manželovi bylo už přes 80, se s kajakem převrátil, a když ho táhl z vody, na břehu postávali takoví mladíci a sledovali ho. Když už byl s lodí u břehu, pochválili ho: Vy jste dobrej, my jsme si říkali, že to v tom vašem věku už nedáte…,“ dodala žena, která se se svým mužem rozhodně nenudí.