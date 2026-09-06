Do konce září bude ještě doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. První polovinu mostu dokončila stavební firma za rok a čtvrt. „Kompletně jsme odstranili starou nosnou konstrukci včetně betonových dílů o hmotnosti až 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Po zprovoznění opravené části mostu stavbaři dokončí středová svodidla a na konci září se přesunou se stavebními stroji na druhou polovinu mostu ve směru na Brno. „Nejprve odstraníme zbývající starou konstrukci a poté se pustíme do hloubkové opravy historického kamenného oblouku, který z původního mostu zachováme a zpevníme,“ doplnil Rýdl.
Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším dálničním mostem v zemi, postaven byl v letech 1939 až 1949. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.
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