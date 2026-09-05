Motorkáři vyrazil v půl jedenácté z holešovického Výstaviště na pražskou magistrálu, přes Nuselský most na Pražského povstání, potom na nábřeží a zpět na Výstaviště.
„Cílem této spanilé jízdy je si to strašně užít, ukázat, že na motorkách jezdí úplně normální, fajn lidi, pozvat do ní jezdce jiných značek, než je Harley, aby pak včas přesedli a dostali rozum. A zároveň trochu pobavit Pražany, ne ty, co pospíchají, ale ty, co přijdou zamávat a vyfotit si to,“ řekl pořadatel Jaroslav Vavřina z Harley-Davidson Praha.
Prezident Pavel před odjezdem uvedl, že se na spanilou jízdu těší zejména kvůli atmosféře. „Tady se člověk moc nesveze, to je opravdu spíše jenom o té atmosféře. Ale pak se těším na celý ten program, na lidi tady, protože tady je vždycky atmosféra velice uvolněná a fajn,“ podotkl prezident, který na projížďku oblékl svou ikonickou kostkovanou flanelku.
První dáma až odpoledne
Na Výstaviště Pavel dorazil zhruba 20 minut před startem jízdy, zdravil se s motorkáři a povídal si s nimi o strojích, na kterých jezdí. Manželka prezidenta Eva Pavlová se jízdy nezúčastnila, přidá se ale na odpolední program.
Trasa jízdy je letos stejná jako loni. Motorkáři dříve jezdili i přes Václavské náměstí, kvůli opravám a rekonstrukcím musí ale náměstí objíždět. V koloně byli nejen motorkáři z Česka, ale i ze zahraničí.
Letos naposledy
Akce Prague Harley Days se letos koná počtrnácté a naposledy, důvod je i ekonomický. „V nejlepším se má přestat. Je to škoda, samozřejmě, je nám to taky líto, ale musí přijít mladší, větší sekáči a přijdou,“ uvedl Vavřina.
Akce je letos dvoudenní, program začal v pátek. Součástí je i výstava motocyklů Harley-Davidson nebo soutěž přestaveb. Jednou z letošních atrakcí je například skok na dvěstěkilogramovém motocyklu Harley-Davidson Sportster Forty-Eight v rámci FMX show, který předvede francouzský jezdec Julien Mannon.
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