Účastníci duhového průvodu se začali scházet už před 11. hodinou v ulici Na Příkopě a okolí Václavského náměstí. Na místě byly turisté ze zahraničí, třeba z Německa nebo Norska. V davu jsou i vlajky různých států, například Ukrajiny, Kanady, Švédska, Finska, Dánska, nebo Izraele, Palestiny a Česka.
Organizátoři očekávají, že se letos průvodu, který upozorňuje na práva sexuálních menšin, zúčastní zhruba 45 tisíc lidí, podobně jako loni. „Jsem straight. Cítím povinnost je podpořit. Je krásné jak tu vidím rodiny s dětmi.” Řekla Elie. Straight je hovorový výraz pro heterosexualitu.
„Učím tady na univerzitě jazyk. Lidé jsou tu víc přátelští. Můžete tady vidět hodně vřelosti. Přijít je lidské,” přidal se Taneki z Taiwanu.
Na bezpečnost dohlíželi policisté i členové antikonfliktního týmu. K žádnému incidentu nedošlo. Průvod za práva sexuálních menšin si vyžádal řadu dopravních omezení, kolem 14.30 hodin musela policie například uzavřít magistrálu u Hlávkova mostu ve směru na Prahu 7, auta odklání na Karlín.
Průvod zhruba po třech hodinách došel až na Štvanici, veškerá dopravní omezení tak policie ukončila.
Minuta ticha
Krátce před začátkem průvodu se účastníci sešli k minutě ticha za uctění památky obětí události v Berlíně, kde minulý týden právě při stejné akci najelo auto do davu, jeden člověk zemřel a tři desítky lidí utrpěly zranění. Rušné Václavské náměstí během ní téměř zcela utichlo. Mezi účastníky je k vidění řada transparentů, opakovaně například s nápisem „Free hugs“.
Průvod vyrazil přesně úderem poledne. Lidé mávali duhovými vlajkami a ulicemi procházejí za doprovodu hudby. Z druhé strany, od kostela vedle Panské ulice, se ozývali věřící, kteří odsuzovali sexuální orientaci účastníků. „Láska je láska,“ odpovídali jim lidé z průvodu.
Těsně před cílem průvodu čekal na účastníky na Štefánikově mostě další protest. Vedle obrovské duhové vlajky visel nápis „ANTI-LGBT“, za kterým stálo několik lidí.
Bez podpory
Firemní podpora Prague Pride letos klesla oproti roku 2024 přibližně o milion korun a festival letos poprvé po letech nezískal záštitu žádného člena vlády. V porovnání s loňskem letos podpora klesla podle ředitelky zhruba o půl milionu.
„Vnímáme to se smutkem, se znepokojením. Vysvětluji si to tak, že pokles je součástí globálního trendu, kde firmy ustupují od podpory Pride festivalů i v souvislosti s vývojem politické situace," řekla ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová. Výpadek podpory vedl letos festival k zavedení takzvaného dobrovolného vstupného ve výši 200 korun.