Výzvu Dvořákovi adresovali předseda strany Martin Kupka, 1. místopředseda a kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík a předsedkyně regionálního sdružení Alexandra Udženija. „Naším cílem není kohokoli předem odsuzovat, ani hodnotit otázky, které přísluší jiným orgánům. Jsme však přesvědčeni, že jeho postoj a jednání poškozují dobré jméno ODS,“ stojí v prohlášení.
„Filip Dvořák dostal prostor se k celé věci vyjádřit jak veřejně, tak vůči vedení ODS. Dosud tak neučinil. Proto vyzýváme Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky ODS do Zastupitelstva městské části Praha 1,“ uvedlo vedení.
Otec-porodník s ohromným majetkem
Trojice politiků zároveň vyzvala oblastní sdružení strany v Praze 1, aby v případě, že Dvořák sám neodstoupí, postupovalo podle stanov a provedlo změny na kandidátce.
„Každý, kdo usiluje o veřejnou funkci, musí počítat s tím, že bude pod veřejnou kontrolou. Otevřený, věcný a respektující přístup k otázkám veřejnosti považujeme za samozřejmý standard politické odpovědnosti a kultury,“ uvedli Kupka, Portlík a Udženija.
Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec byl porodník.
V politice je už dlouho
Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například ohledně nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
Do čela Prahy 1 se v roce 2009 dostal po vnitrostranickém puči, kdy ODS za pomoci opozičních Věcí veřejných odvolala tehdejšího starostu Petra Hejmu.
Hejmu, který proti Dvořákovi otevřeně vystupoval, následně občanští demokraté z Prahy 1 vyloučili ze strany. Nyní je zastupitelem Prahy 1 za STAN a mezi lety 2020 a 2022 byl po odvolání Pavla Čižinského (dříve Praha 1 Sobě, nyní Levice) jejím starostou.
Boj uvnitř strany
Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Odůvodnění znělo tak, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister (78) jsou spojováni s řadou kauz a navíc jejich vzájemná rivalita rozdělila buňku na dva nesmiřitelné tábory.
Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od března loňského roku je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.
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