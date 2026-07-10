Výzvu Dvořákovi adresovali předseda strany Martin Kupka, 1. místopředseda a kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík a předsedkyně regionálního sdružení Alexandra Udženija. „Naším cílem není kohokoli předem odsuzovat, ani hodnotit otázky, které přísluší jiným orgánům. Jsme však přesvědčeni, že jeho postoj a jednání poškozují dobré jméno ODS,“ stojí v prohlášení.
„Filip Dvořák dostal prostor se k celé věci vyjádřit jak veřejně, tak vůči vedení ODS. Dosud tak neučinil. Proto vyzýváme Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky ODS do Zastupitelstva městské části Praha 1,“ uvedlo vedení.
Dvořák: Vše jsem vysvětlil
Dvořák výzvu vedení ODS označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. „Musím s politováním konstatovat, že tato prohlášení se nezakládají na pravdě. Své vysvětlení jsem již v úterý 7. července zaslal předsedovi ODS Martinu Kupkovi, se kterým jsem současně opakovaně telefonicky komunikoval,“ uvedl s tím, že vysvětlení zároveň zveřejnil na facebooku.
Na pondělí svolal jednání oblastní rady ODS Praha 1, na které pozval Kupku, Portlíka i Udženiju. Chce podle svých slov situaci vysvětlit spolustraníkům i zástupcům vedení strany a vyslechnout si jejich názory.
Podle Dvořáka se celá záležitost týká pouze mediálních článků o dědictví po jeho otci, který zemřel před více než osmi lety. Uvedl, že dědictví řádně oznámil finančnímu úřadu a že jeho majetkové poměry i majetek jeho otce v minulosti opakovaně prověřovaly finanční úřad, policie i tehdejší Finanční analytický útvar ministerstva financí.
„Nikdy nebyla vznesena žádná pochybnost o zákonnosti nabytí majetku. Nikdo z nás nebyl z ničeho obviněn. Vše bylo zjevně opakovaně shledáno v pořádku a v souladu se zákony,“ sdělil.
Otec-porodník s ohromným majetkem
Trojice politiků vyzvala oblastní sdružení strany v Praze 1, aby v případě, že Dvořák sám neodstoupí, postupovalo podle stanov a provedlo změny na kandidátce.
Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec byl porodník.
Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1.
Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například ohledně nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
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