Pokus o zvednutí lávky za 352 milionů korun nevyšel. „Zdvih jsme ukončili, kontaktovali jsme výrobce a na pondělí je objednán servis kvůli poruše na hydraulickém systému,“ řekla mluvčí TSK Praha Barbora Lišková.
Později informovala, že se oprava povedla již během odpoledne. Zda bude muset nakonec projít plnohodnotným servisem zatím není jasné. „O tom se rozhodne později,“ dodala Lišková.
Štvanická lávka pro pěší a cyklisty zvaná HolKa, protože propojuje Holešovice, ostrov Štvanici a Karlín byla dokončena v roce 2023. Jde o 20. přemostění Vltavy, nahradilo přívoz.
Doslova z ptačí perspektivy si můžete prohlédnout, jak mezi břehy Karlína, Štvanice a Holešovic vznikala štvanická lávka HolKa.