Pokus o zvednutí lávky za 352 milionů korun nevyšel. „Zdvih jsme ukončili, kontaktovali jsme výrobce a na pondělí je objednán servis kvůli poruše na hydraulickém systému,“ řekla mluvčí TSK Praha Barbora Lišková.

Na Štvanickou lávku se sprejeři ženou ve velkém. „Počmáraná“ je od jednoho břehu k druhému

Necelé tři měsíce po otevření Štvanické lávky už její vnitřní zdi "zdobí" několik čmáranic. Sprejeři si jí vzali do parády

Později informovala, že se oprava povedla již během odpoledne. Zda bude muset nakonec projít plnohodnotným servisem zatím není jasné. „O tom se rozhodne později,“ dodala Lišková.

Štvanická lávka pro pěší a cyklisty zvaná HolKa, protože propojuje Holešovice, ostrov Štvanici a Karlín byla dokončena v roce 2023. Jde o 20. přemostění Vltavy, nahradilo přívoz.

VIDEO: Takhle se Štvanická lávka stavěla. 

Video
Video se připravuje ...

Doslova z ptačí perspektivy si můžete prohlédnout, jak mezi břehy Karlína, Štvanice a Holešovic vznikala štvanická lávka HolKa. Skanska

Fotogalerie
12 fotografií
Po opravách se lávku nakonec podařilo zdvihnout.
Po opravách se lávku nakonec podařilo zdvihnout.
Autor: TSK Praha