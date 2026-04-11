Hnutí pro život chce podle organizátorů podpořit ženy, které neplánovaně otěhotní. Zároveň prý chtějí povzbudit politiky k podpoře konkrétních opatření, aby narození dítěte nevedlo k propadu životní úrovně rodiny.
To ale rozporuje druhý, feministický, tábor, které tvrdí, že hnutí chce sebrat svobodnou možnost podstoupit potrat. Tvrdí, že kdyby šlo o práva žen, mělo by se hnutí zabývat spravedlivým přerozdělováním peněz.
Hnutí pro život se střetlo v centru Prahy s feministickými aktivisty. (11. 4. 2026) aktu.cz
Někteří účastníci mávají drátěným ramínkem, jiní mají obrázek ramínka na tričkách nebo cedulích. Ramínko na šaty je totiž symbolem ilegálních a neodborně vedených potratů, které ženy podstupují, když nemají legální přístup k bezpečnému ukončení těhotenství.
Feministický protest má formou karnevalu, shromáždění označují organizátoři jako skutečné setkání pro život, protiženská lobby nemá podle nich v Česku místo. Vyjadřují také podporu queer komunitě.
V davu se objevují nápisy jako »Nejsem inkubátor«, »Držte vaše doktríny dál od její vagíny«. »Moje tělo, moje volba«, »To my, to my, to my jsme pro život« nebo »Ženská práva, lidská práva«. Podobná hesla mají i na transparentech. Kromě verbálních střetů se dění v ulicích zatím obešlo bez větších konfliktů.
Policisté včetně takzvaných těžkooděnců i členové antikonfliktního týmu museli několikrát zasahovat, snažili se bránit zablokování trasy pochodu i větším střetům. Zadrželi pět lidí, kteří při blokádách průvodu neuposlechli jejich výzvy.
Letos organizátoři průvod rozdělili na desítky menších pochodů, zřejmě kvůli tomu, že loni odpůrci pochod zablokovali.
Jedno z ohlášených protestních shromáždění se konalo na Malostranském náměstí, jehož účastníci za dohledu policie vyrazili za jednou skupinou směrem na Václavské náměstí. Další odpůrci čekali na několika místech po trase pochodu.