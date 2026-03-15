Sanitky se sjely v sobotu po 21. hodině k atrakci zvané Break Dance. Dívka totiž patrně přecenila výdrž svého žaludku, udělalo se jí nevolno a z kolotoče vypadla. „Asi se jí chtělo zvracet, předklonila se a už byla venku,“ uvedli svědci. Provozovatelka matějské pouti Eva Kočková upřesnila, že k jejímu pádu došlo až poté, co se atrakce zastavila. „Celá událost se odehrála po skončení jízdy. Dívka na konci jízdy omdlela, v důsledku čehož se sesunula a následně vypadla ze sedadla atrakce. V té době byla již atrakce plně zastavena. Při pádu na zem si dívka poranila hlavu, a proto byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba,“ uvedla ve svém vyjádření.
431. ročník matějské v sobotu startuje: Dvoupatrový kolotoč a adrenalin na Spider-Man G-Force poprvé v Česku!
„Na místo jsme vyslali posádku s lékařem. Podle prvotních informací to vypadalo na vážnější úraz, což se nakonec naštěstí nepotvrdilo. Ošetřili jsme dívku kolem 15 let s krvácivým poraněním hlavy, byla při vědomí,“ uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová. Dívka byla převezena do nemocnice.
Policie nezjistila u dívky ani u obsluhy Matějské pouti a atrakce alkohol. Bezpečnostní systém byl v pořádku.
VIDEO: Blesk Podcast: Klan Kočků, bagry a historie. Holešovické Výstaviště má pořád význam, říká jeho šéf.
Blesk Podcast: Klan Kočků, bagry a historie. Holešovické Výstaviště má pořád význam, říká jeho šéf Blesk – Jan Jedlička, Ivan D. Hladík