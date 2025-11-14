V Národní ulici mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se uskuteční akce Korzo Národní, která si vyžádá uzavírku pro auta i tramvaje. Tramvajové linky 2, 9, 18, 22, 23 a 42 pojedou po objízdných trasách přes Jiráskovo náměstí, linka 23 bude dočasně končit na Plzeňce. Linka 9 pojede ze zastávky Lazarská přes Myslíkovu, linka 18 z Albertova přes Výtoň a linky 22 a 42 přes Moráň, všechny dále pokračují přes Jiráskovo náměstí.
Zákaz pro auta
Zákaz zastavení pro automobily v celé délce ulice Národní začne v neděli 16. listopadu od 18 hodin kvůli přípravě zázemí pro akci. Plný provoz se obnoví po půlnoci z pondělí na úterý.
V dolní části Václavského náměstí mezi ulicemi Jindřišská, Vodičkova, 28. října a Na Příkopě bude v pondělí 17. listopadu Koncert pro budoucnost 2025.
Z tohoto důvodu bude omezeno parkování – zákaz zastavení začne v už v neděli od 6 hodin a platit bude po celé délce pravé strany dolní části náměstí. Zároveň bude platit zákaz zastavení v ulici Jindřišská od 7do 22 hodin. Tramvajová doprava centrem Václavského náměstí zůstane po celý den bez omezení.
Posílené služby
S ohledem na množství akcí v centru města budou mít dispečeři Dopravního podniku Prahy (DPP) posílené služby a v případě potřeby budou řídit provoz MHD ve spolupráci s policií.
Cestujícím magistrát doporučil sledovat aktuální informace na webu dpp.cz, kde budou pravidelně aktualizovány detaily o dopravních opatřeních a mimořádných událostech.
Nepomůže ani metro
O víkendu 15. až 17. listopadu budou také dělníci vyměňovat dřevěné pražce na trati metra C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum, takže v daném úseku bude obousměrně přerušen provoz metra.
Dopravní podnik zajistí náhradní autobusovou dopravu XC. Plný provoz metra v úseku Hlavní nádraží – Muzeum se obnoví v úterý od ranního výjezdu.
