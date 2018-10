Blesk: Jak je možné, že most ze dne na den museli zavřít?

„Tohle je prostě nesmysl. Ze dne na den to přece nejde. Vždyť se to ví na základě prohlídek mostu, na základě zařazení do stupně hodnocení, takže ze dne na den neexistuje. To nejde.“

Blesk: TSK vydala zprávu, že se tam zvětšila trhlina…

„To se tak vždycky vymyslí, že rostou nějaké trhliny. Přitom to chce hloubkovou analýzu mostů. Myslím, že se hraje s těmi výsledky. To není možné. Takhle se mosty nechovají.“

Blesk: Za 25 dnů se měly trhliny zvětšit až o pět milimetrů. Je to možné?

„O pět milimetrů že se prodloužily, nebo rozšířily?“

Blesk: Prý zvětšily… Co se pod tím dá představit?

„No právě… Buď se prodloužily, nebo se rozšířily. To je důležitá informace. Je třeba se ptát, kde se rozšířily. Protože když je máte v zásadních staticky důležitých místech, tak tam samozřejmě sledování šíření trhlin je obrovské riziko. Musíte řešit to, jakým způsobem zajistíte bezpečnost provozu po tom mostě a ne ze dne na den říct: Ty trhliny se nám rozšířily, tak to musíme zavřít. To je nesmysl.“

Blesk: Co se tedy kolem mostu děje?

„Chce to hloubkový audit. Je velmi podivné, co se děje s mosty v Praze počínaje Libeňským mostem, přes Hlávkův most či železniční most.“

Blesk: Testy prováděla firma Pontex a ta tvrdí, že…

„No a pořád je to Pontex. Ten měřil Trojskou lávku a ta spadla. Pontex říká, že něco měří… Tak jako Pontex dělá všechno? To dělá jen jedna firma? To je zvláštní, ne?“

Blesk: Chtěl jsem říct, že Pontex tvrdí, že skutečné provedení mostu se liší od projektové dokumentace.

„To je vždycky. Vždy máte realizaci díla trošku jinou než projektovou dokumentaci. Ale od toho tam máte dozor, který společně s projektantem ty změny musí odsouhlasit. Nikdy nemůžete konstatovat, že nevyhovující stav mostu je z toho důvodu, že se postavil jinak, než měl.“

Konkrétně tento most je v Holešovicích podle posledních měření TSK v havarijním stavu. Autor: TSK

Blesk: Mohl být při stavbě ošizen?

„To neexistuje. Máte tam dozor, který to kontroluje. Kontroluje to i statik. Takže když jsou tam jakékoliv změny, tak to musí projít schválením investora. Takže není možné po letech konstatovat, že most je nevyhovující proto, že se postavil jinak, než měl.“

Blesk: Také zaznělo to, že závada byla odhalena již při předchozích prohlídkách. Jak je možné, že to tehdy nikdo neřešil?

„No… To měl. A tam je potřeba zjistit, kdo ty prohlídky dělal a kdo o nich věděl a jaká opatření se tam navrhla.“

Blesk: Prý nebyla stanovena jednoznačná příčina.

„To je vždycky tak, že není stanovena příčina.“

Blesk: Ale o to by se měl přece někdo zajímat…

„Ten, kdo tu prohlídku mostu dělá, tak by na to měl přijít. Protože pokud na to nepřijde, tak neumí navrhnout odpovídající opatření pro zajištění bezpečnosti. Musí se přijít na to, proč.“

„Stavbu dělají lidi a ne firma. Nelze globálně říkat, že stavby od Vojenských staveb jsou špatné. Ale jestli někdo věděl, že stav není v pořádku a že jsou tam závažné trhliny ve staticky důležitých oblastech, tak v tu chvíli měl navrhnout opatření, jak to udělat kromě toho sledování, aby byl provoz mostu zajištěný. Aby se nestalo, že se ze dne na den zavře. Řeknu příklad: Zažil jste někdy, že by se zavřel železniční most? Že by se zavřela kvůli mostu trať?“

Blesk: To si nevybavuji…

„Tak vidíte. Já o tom také nevím. Tam prostě neexistuje, že prostě ze dne na den zavřete most. To by vás asi zastřelili. Takže jak to, že tady to jde? Nebo když staví nový most, tak se tam dá provizorium a jezdí se po něm. Jak to že na silničních mostech to nejde? A zavřou se mosty třeba na rok, na rok a půl, jako třeba v Brně.“

Blesk: Zkuste na to odpovědět vy…

„Myslím si, že úředníky nezajímá, že se prostě nejezdí, že lidé mají komplikovaný život. Úředníkům je to jedno. Že to prostě zavřou a nechají lidi dopravovat se, jak umí. Nikdo nevidí dopředu a nikdo to neřeší technicky.“

Silniční most i prostor pod ním se v noci na 24. října náhle uzavřel kvůli svému havarijnímu stavu. Autor: Blesk:Daniel Cernovsky

Blesk: Proč odpovědní lidé mlčí?

„Strkají hlavu do písku. Měli by za stav nést odpovědnost. Když se zjistí, že je nějaký most ve špatném stavu, tak musí naplánovat, jakým způsobem se provede opatření a ne to nechat dojít do stavu, že ho zavřou ze dne na den a lidi se tím vystaví do komplikované spíše neřešitelné dopravní situace.“

Blesk: Je to tedy zanedbání péče o mosty?

„Říkám, že je třeba hloubkový audit a z něj se dá potom udělat závěr, jestli ty situace, které se vytvářejí, jsou nutné. Ale bez něj vám to neřeknu. To by byla spekulace.“

Blesk: Je to reálné?

„Myslím, že s novým vedením Prahy je šance. Bohužel když jsem to říkala panu Dolínkovi, tak ten na to neslyšel. Nabízela jsem mu to po pádu Trojské lávky, jestli chce znát, jaká je situace a mít nezávislou kontrolu. Nebyl by to problém. Řekl, že má poradní sbor na mosty a že to řeší.“

Blesk: A dělo se něco?

„Nevím o tom. Navíc mi řekl, že budu v tom poradním sboru na mosty. Ale nevím o tom, že by něco takového bylo.“

Kdo je Miloslava Pošvářová (55)?

- Stavební inženýrka a soudní znalkyně ve stavebnictví v oblasti výroby a montáže ocelových konstrukcí mostů.

- Jako někdejší ředitelka úseku kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic je též známou kritičkou kvality dopravních staveb v ČR.

- V dubnu 2014 jí Nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost – za nekompromisní kritiku toho, jakým způsobem se v ČR staví dálnice.

Jak reagují na obvinění expertkou Pošvářovou?

Mluvčí TSK Barbora Lišková: „V případě uzavřeného mostu v Bubenské ulici jsme nic nezanedbali. Prováděli jsme jeho pravidelné prohlídky a na jejich základě jsme začali také s podrobnou diagnostikou stavu mostu. Už ta přinesla znepokojivé výsledky, proto jsme 25. září přidali další měřicí zařízení. Ta ukázala náhlé a výrazné zhoršení stavu mostu. Trhliny v jeho konstrukci, které se nacházely ve druhém a čtvrtém poli, se začaly velmi výrazně zvětšovat – některé se za 25 dní rozšířily i o 5 mm. Jakmile jsme tyto výsledky obdrželi, most jsme preventivně kvůli bezpečnosti lidí, kteří se pohybují na něm i pod ním, uzavřeli a pracujeme na jeho provizorním podepření, aby nemohl nikoho ohrozit.“

Radní pro dopravu Petr Dolínek: „Vzhledem k povaze vašich dotazů bych se v tuto chvíli nerad pouštěl do odborných debat. Mosty dlouhodobě řešíme a navýšili jsme i rozpočet pro správce. Ale není tak jednoduché napravit stav léta neřešené infrastruktury v jednom volebním období.“

Ředitel společnosti Pontex Václav Hvízdal: „Veškeré informace vám řekne Technická správa komunikací. Já jsem se s nimi domluvil, že jediný partner pro média budou oni.“

Uzavírek bude víc

„Musíme se připravit na to, že mosty, především ty přes Vltavu, jsou v řadě případů na konci své životnosti a začínají mít problémy. Všechny průběžně diagnostikujeme, sledujeme, provádíme na nich všechny potřebné zkoušky,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Podle ní se prevence zdaleka netýká jen mostu u Vltavské nebo Libeňského mostu. „Důkladně monitorujeme a sledujeme i stav Hlávkova mostu, mostu Legií i Palackého mostu. Ty bude potřeba v nejbližších letech také zásadně opravit. Diagnostiku připravujeme také pro Lanový a Barrandovský most,“ dodala.