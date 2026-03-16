Blesk: Jste v Praze poprvé?
Michael Winslow: „Ahoj!“
B: Ahoj! Umíte česky?
MW: „Trochu. Tohle je moje druhá návštěva. Asi před deseti lety jsem byl na festivalu komedie ve vašem obrovském Kongresovém centru. To si pamatuji. Je skvělé být zpátky.
B: Vyrazíte i do města?
MW: „Zatím jsem se ven nedostal. Pořád jsme pracovali a neměl jsem možnost nikam jít. Ale chystám se ven, rozhlédnu se a podívám se, jak to ve městě vypadá a jak se všem daří. Už je to přece jen nějaký čas.“
B: Jste známý jako »muž deseti tisíc zvuků«. Opravdu jich umíte tolik?
MW: „Dnes už je jich mnohem víc, protože dělám i videohry. Když pracujete na jedné hře se všemi těmi stopami, vrstvami nahrávek a různými efekty, je to hned tři tisíce zvuků. To jde snadno. Než hru dokončíte a vydáte, máte tisíce zvukových stop. Takže jedna hra vydá za tři tisíce zvuků, a když k tomu připočtete zbytek mé kariéry, jsme už dávno za hranicí deseti tisíc. Všechno dělám sám, nesnáším umělou inteligenci!“
B: Nedávno jste dokončil film Spaceballs 2 s režisérem Melem Brooksem, kterému letos bude sto let.
MW: „Je rychlejší než já! Má víc energie než všichni v této místnosti dohromady. Vůbec mu nestačím, to prostě nejde. Je to legenda a má neuvěřitelnou sílu. Opravdu s ním nedokážu držet krok, ale hodně jsem se od něj naučil.“
B: Na Comic-Conu zastupujete Policejní akademii. V čem podle vás spočívá její kouzlo?
MW: „Myslím, že ukazuje policisty jako lidské bytosti. To je ten důvod, proč to funguje. Komedie je prostě komedie bez ohledu na to, jakou nosíte uniformu. Je to spíš o lidskosti než o čemkoli jiném. Ukazuje to tu přívětivější tvář. Svět komedie je pestrý a tohle do něj skvěle za- padlo. A vidíte, drží se to dodnes.“
B: Součástí humoru v Policejní akademii jsou neustálé vtípky mezi kolegy. Dělali jste si s kolegy herci naschvály i ve skutečnosti?
MW: „Zkoušeli jsme to, ale rychle se ukázalo, že někteří jsou v tom až příliš dobří a je lepší si s nimi nezahrávat. Bubba Smith (Hightower – pozn. red.) byl mistr žertíků. S ním jste si nechtěli začínat. Ten byl schopný čekat i šest týdnů, než na vás něco vymyslel. I kdyby mu to mělo trvat tak dlouho, nakonec vás dostal. Hrál fotbal a fotbalisté se s ničím nepárají. Takže když jsem pochopil, že Bubba si nehraje, ale jde po mně, radši jsem přestal. Mluvím o věcech jako kbelík ledové vody nade dveřmi. Ne sklenice, ale celý plastový kbelík s ledem a ledovou vodou. Vrátíte se z placu kolem desáté jedenácté večer, všude zhasnuto, jdete do svého pokoje a musíte být neustále ve střehu.“
B: Jak na vás reagují skuteční policisté, když vás potkají nebo vás třeba zastaví v autě?
MW: „Dají mi pokutu! Ne, dělám si legraci. Je to skvělé, všichni se k nám chovají velmi uctivě. Myslím, že jsem za celou dobu nepotkal jediného člověka v uniformě, který by Policejní akademii nenáviděl.“
VIDEO: Lance Kinsey a Brian Tochi byli loni v listopadu Prahou nadšení.
Petr Macek, Lukáš Červený