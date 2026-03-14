„Tenhle ročník je zatím největším, jaký jsme udělali. Předprodej vstupenek napovídá, že počet návštěvníků převýší dosavadní rekord,“ uvedl za organizátory Pavel Renčín. Ten je starý dva roky, kdy festival navštívilo 27 tisíc návštěvníků. V prostorách pražské haly o2 Universum se pohybují milovníci popkultury, filmů, komiksů převlečení do nejrůznějších kostýmů.
Ujít si ho nenechal ani pražský primátor Bohuslav Svoboda, který dorazil v převleku za Pana Tau. „Společně s kolegy v přestrojení a hvězdnými hosty, jako byl například Mads Mikkelsen, jsme zahájili v o2 Universum další ročník populárního festivalu Comic-con Prague. Moje role byla tentokrát doslova kouzelná, kdy jsem jako pan Tau plnil dětem jejich přání,“ uvedl primátor na svém účtu X.
Velvyslanec jako hologram
Festival si nenechal ujít ani britský velvyslanec Matt Field, který dorazil v převleku jako hologram. Překvapením bylo vystoupení Billyho Boyda. Představitel hobita Pipina z Pána prstenů zazpíval a sám se doprovodil na kytaru.
Fanušky potěšil dánský herec Mads Mikkelsen známý z filmů Chlast, Casino Royale, Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo ze seriálu Hannibal. Velký potleskl sklidili i představitelé filmové série Policejní akademie Charlie Schlatter, Lance Kinsey a Michael Winslow. Festival končí v neděli.
