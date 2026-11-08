Dívku, která je podle českou občankou, viděla její matka naposledy v pátek 6. listopadu kolem 7. ráno v jejím bydlišti v pražské čtvrti Kamýk. V pátek měla podle kriminalistů dívka ještě brigádu na základní škole na Černém Mostě.
Kolem 19:30 napsala matce, že bude za 20 minut doma a že má téměř vybitý telefon. „Domů už ale nedorazila a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.
Matka to pak v sobotu oznámila policii. „Dívka v minulosti nikdy z domova neutekla a není znám ani žádný důvod, proč by tak měla učinit,“ sdělil Rybanský.
Pohřešovaná je střední postavy, přibližně 170 centimetrů vysoká. Má dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě měla naposledy zřejmě černou bundu do pasu, bílou mikinu na zip s kapucí a zlatými proužky a modré rifle. Na nohou má asi černé šněrovací boty a přes rameno černou kabelku s doklady.
„Pokud jste dívku viděli, víte, kde se nachází, případně s kým by mohla být, kontaktujte prosím linku 158,“ uvedl mluvčí policie.
VIDEO: Hromadná SMS pomohla najít pohřešovanou dívku.