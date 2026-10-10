„Kolem osmé ráno došlo k dopravní nehodě, kdy osobní vůz ve směru do centra z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci, přerazil zábradlí a spadl do Vltavy,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Rybanský a dodal:

„Posádka vozu je na břehu, má zranění. Policisté zjišťují okolnosti, za nichž k dopravní nehodě došlo. Jedná se o policejní vůz a osoby uvnitř byli policisté.“

Od autonehody teď uplynuly dva roky a snažím se s tím naučit žít, protože musím být silná máma, říká Julie.
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K místu netypické nehody se sjely hned tři posádky záchranářů, lékař a inspektor. „Ve voze byli žena a muž mezi 25 a 30 lety, na místě byl ještě běžec, který pro ně skákal na pomoc. Všichni jsou venku mimo ohrožení života, bez zranění, jsou podchlazení a v péči záchranářů,“ uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová.

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Policejní auto spadlo v Praze do Vltavy, přerazilo zábradlí u Hlávkova mostu. (10. 10. 2026)
Zdroj: David Malík

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Policejní auto přerazilo zábradlí a spadlo do Vltavy u Hlávkova mostu v Praze. (10. 10. 2026)
Policejní auto přerazilo zábradlí a spadlo do Vltavy u Hlávkova mostu v Praze. (10. 10. 2026)
Autor: aktu.cz