„Kolem osmé ráno došlo k dopravní nehodě, kdy osobní vůz ve směru do centra z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci, přerazil zábradlí a spadl do Vltavy,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Rybanský a dodal:
„Posádka vozu je na břehu, má zranění. Policisté zjišťují okolnosti, za nichž k dopravní nehodě došlo. Jedná se o policejní vůz a osoby uvnitř byli policisté.“
K místu netypické nehody se sjely hned tři posádky záchranářů, lékař a inspektor. „Ve voze byli žena a muž mezi 25 a 30 lety, na místě byl ještě běžec, který pro ně skákal na pomoc. Všichni jsou venku mimo ohrožení života, bez zranění, jsou podchlazení a v péči záchranářů,“ uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová.