S výškovou technikou se sjeli hasiči k domu do ulice V pevnosti mezi Leopoldovou a Táborskou bránou na historickém Vyšehradě v Praze. Nemovitost, která je psaná na zpěváka Daniela Landu a jeho ženu Mirjam, zachvátily plameny. Dům je navíc národní kulturní památkou a nachází se v památkové zóně. O to větší byl strach, jakou daň si požár vybere.
Hořela střecha o velikosti zhruba dvakrát dva metry. „Probíhá rozebírání střešní krytiny a průzkum půdních prostor termokamerou,“ uvedla pro novinky.cz mluvčí pražských hasičů Kateřina Benešová.
Důvod požáru? Obtěžující hmyz! „Jednalo se o vypalování vosího hnízda v prostorech střechy,“ uvedla mluvčí a dodala: „Ještě jsem se nesetkala s tím, že by někdo tímto způsobem vypaloval vosí hnízda.“
Výše škody zatím nebyla upřesněna. „Případ je nyní v šetření, bude se mu věnovat oddělení zjišťování příčin požáru,“ podotkla Benešová.
Vyjádření zpěváka
„Hasiči a všichni věděli, že požár způsobila truhlářská firma, která se podílí na rekonstrukci domu. My jsme byli od pátku na Veveří,“ napsal zpěvák na facebooku.
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