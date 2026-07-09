Policisté už prověřili desítky míst, ale pohřešovanou seniorku zatím nenašli. Není vyloučeno, že odjela i mimo metropoli. „Kriminalisté na základě šetření zjistili, že údajně měla odejít na úřad, nicméně se zřejmě jednalo o mylně vytvořenou myšlenku v důsledku její nemoci,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
„Vzhledem k tomu, že byla seniorka již v minulosti pohřešována a následně nalezena mimo území hlavního města, není vyloučeno, že odjela autobusem nebo vlakem do jiného kraje,“ doplnila.
Na sobě měla pohřešovaná žena v době odchodu zřejmě dlouhou béžovou sukni, šedé sako a bílé boty. Je vysoká asi 165 centimetrů, obézní postavy. Má šedé vlnité vlasy a modré oči. Pokud jste penzistku viděli, volejte linku 158.