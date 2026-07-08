Podle státního zástupce lékař znásilnil ve své neurologické ordinaci v Jesenici u Prahy chlapce (14) a opakovaně zneužíval také dalšího hocha od jeho 12 let. Lékař vinu odmítá.
„Nedopustil jsem se žádného protiprávního jednání, nesouhlasím s narativem obžaloby. Postupoval jsem při práci s oběma jmenovanými naprosto profesionálním způsobem, v souladu s lékařskou etikou,“ prohlásil u středočeského soudu neurolog. Státní žalobce mu navrhuje sedm let vězení.
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Další poškození
„V souvislosti s projednáním této trestní věci před soudem a jejím zveřejněním v médiích se kriminalistům začaly aktivně ozývat další osoby, které se cítí být jednáním tohoto muže poškozeny,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková a dodala:
„Cílem kriminalistů je navázat kontakt se všemi možnými poškozenými a i tyto další případy důkladně prověřit a trestněprávně ukotvit. Může se jednat o desítky poškozených a není vyloučeno, že tyto osoby jsou již dospělé.“
Kriminalisté vyzývají všechny, kteří se cítí být poškozeni a zatím se na policii neobrátili, aby se ozvali na telefonní číslo 607 059 902.
„Policisté garantují všem poškozeným maximálně citlivý přístup, zaručují absolutní diskrétnost, ohleduplnost a profesionální přístup. I pro další život takto poškozených je bezesporu důležité nepotlačovat prožitá traumata,“ dodala mluvčí.
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