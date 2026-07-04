Exhibicionista v pondělí 29. června běhal po Angelovově ulici v pražských Modřanech zcela nahý a pak přelezl plot do areálu mateřské školy!
Poté se oblékl a běžel k hrázi retenční nádrže Dolní, kde se obnažil před ženou. Následně se ve veřejném oddechovém areálu VOSA v Daškově ulici obnažoval před dalšíma dvěma dětmi (11 a 13). To už ho ale hledala a brzy vypátrala i policejní hlídka.
„Kriminalisté, kteří případ vyšetřují, se domnívají, že má tento muž na svědomí více podobných případů v Praze a okolí a někteří poškození věc dosud neoznámili,“ uvedla policie. Lidé, kteří s ním mají podobně nepříjemnou zkušenost, mají zavolat na linku 158. Policie pro muže požaduje vazbu, rozhodnutí je na soudu.
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