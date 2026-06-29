Podle obžaloby poškozený v lednu letošního roku obžalovanou opakovaně prosil, aby ho usmrtila. Když se podle spisu rozhodla jeho přání splnit, bodla ho nožem do krku. „Nechtěla jsem zabít člověka, kterého miluju,“ uvedla před soudem obžalovaná Jenyffer K.. Popsala, že sama dříve uvažovala o sebevraždě, nakonec si ji ale rozmyslela kvůli rodičům. Krátce nato jí podle jejích slov její bývalý přítel a kamarád oznámil, že chce svůj život ukončit. „Snažila jsem se mu to rozmluvit, ale byl pevně rozhodnutý. Věděla jsem, že kdybych to neudělala já, zabil by se sám,“ řekla.
Podle své výpovědi proto vymyslela způsob, jak ho od sebevraždy odradit. „Bodla jsem ho do krku, aby si myslel, že umře. Věděla jsem, že ho tam nezabiju. Bodla jsem ho do svalu,“ tvrdila. Po útoku se ho podle svých slov zeptala, zda má zavolat pomoc. Když souhlasil, šla pro spolubydlícího. „Chtěla jsem mu zachránit život, aby sám nešel a nezabil se,“ uvedla.
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Sám poškozený Dan Č. se nepřihlásil do soudního řízení a vypovídal jako svědek ve prospěch obžalované. Před soudem vypověděl, že se tehdy skutečně rozhodl spáchat sebevraždu kvůli psychickým problémům a finanční situaci. „Požádal jsem ji, aby to udělala za mě. Chtěl jsem, aby to bylo ve spánku,“ řekl. Probudil se však, když vešla k němu do pokoje. „Chvíli jsme se mazlili a líbali, pak mě bodla,“uvedl před soudem. Následně si nechal zavolat pomoc „Zeptala se mě, jestli chci pomoc. Řekl jsem, že ano, tak šla pro Ondru,“ popsal. Dodal, že s obžalovanou zůstali přátelé a pravidelně ji navštěvuje ve vazbě.
Spolubydlící Ondřej H. soudu řekl, že za ním obžalovaná přišla silně rozrušená a požádala ho o pomoc. Když uviděl krev, zavolal záchrannou službu. Soudní znalkyně následně uvedla, že bodná rána měřila zhruba dva centimetry a pronikla asi 1,5 centimetru hluboko. Zároveň upozornila, že vybrat v oblasti krku místo, které by bylo bezpečné, je velmi obtížné.
Před soudem vypovídali také rodiče obžalované. Popsali, že se jejich dcera dlouhodobě potýkala s psychickými problémy, šikanou i hledáním vlastní identity. Matka i otec popsali její cestu transicí, kterou oba rodiče přijali a snažili se ji pomoci. Soud zatím ponechal obžalovanou ve vazbě. V projednávání případu bude pokračovat v polovině července. Za pokus o vraždu hrozí Jennyfer 12 až 20 let vězení.