„Došlo ke střetu dvou auto, jedno poté skončilo v čerpací stanici. Okolnosti nehody jsou v šetření, nikdo nebyl zraněný,“ uvedl mluvčí policie Richard Hrdina.
Podle informací Blesku dočlo k nehodě jako při kulečníku. Řidič volkswagenu předjížděl z pruhu do pruhu a naboural do modré Škody Superb. Ta přelítla přes chodník i travnatý pás a skončila právě až v čerpačce.
Škodovka po nehodě vlétla až do benzinky: „Odstřelila" stojan. (11. 4. 2026) David Malík
Škodovka po nehodě vlétla až do benzinky: „Odstřelila" stojan. (11. 4. 2026) David Malík