„Můžeme potvrdit, že pražští kriminalisté za pomoci zásahové jednotky zadrželi včera (v pátek) čtyři podezřelé v souvislosti s případem vykradených bankomatů. V současné době probíhají standardní úkony s ohledem na právě probíhající řízení,“ uvedla mluvčí policie Eva Kropáčová.
Ke dvěma incidentům došlo o velikonoční sobotě kolem brzy ráno v ulici Opatovská. „Kolem půl páté ráno jsme přijali oznámení, že mělo dojít k poškození dvou bankomatů v ulici Opatovská. Na místo vyjeli policisté i pyrotechnici z důvodu velkého poškození a vyloučení jakéhokoliv dalšího rizika,“ sdělila tehdy Kropáčová.
Podle informací Blesku místní slyšeli kolem půl páté ráno hlasitou ránu. Vypadá to, že pachatel k poškození bankomatů použil výbušninu. „Na místě došlo k velkému poškození bankomatu a z důvodu jakéhokoliv rizika je na místě pyrotechnik. Jakým přesným způsobem došlo k poškození, zjišťují kriminalisté,“ dodala mluvčí.
Lupiči z bankomatů odstranil veškerou hotovost, má jít o několik milionů korun, policie případ řeší jako trestný čin krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Pro útěk si podezřelí navíc vybrali kuriózní dopravní prostředek: „Kriminalisté šetřením zjistili, že podezřelí z místa odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou.
