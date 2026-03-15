Zábava na maturiťáku střední a vyšší odborné školy, který vychovává mimo jiné i budoucí policisty, se zvrhla chvíli před půlnocí.
„Vyjeli jsme na oznámení, že ve Foru Karlín dochází ke konfliktu více osob. Na místě jsme našli jednu zraněnou osobu,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský a dodal: „Událost jsme zadokumentovali a vyslýcháme svědky.“
Zraněný muž měl krvácivé zranění, byla proto přivolána sanitka. „Na žádost policie jsme vysílali posádku záchranářů. Ti ošetřili muže kolem 35 let, který měl povrchové poranění hlavy. Celou dobu byl při vědomí. Převezli jsme jej do nemocnice,“ řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová.