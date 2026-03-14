„Měli jsme nahlášeno zahoření nějaké kapaliny, elektronická požární signalizace. Vzhledem k tomu, že se v objektu nacházelo na 650 zaměstnanců, byl vyhlášen druhý stupeň poplachu a na místo jel i evakuační autobus,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Na místě hasiči zjistili, že hořelo v jednom z regálů. „Zafungovalo stabilní hasicí zařízení, takže jsme jen dohasili a místo zkontrolovali,“ dodala. Zaměstnanci se následně mohli vrátit zpět.
