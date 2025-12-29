K prvnímu případu došlo v sobotu večer v Trojské ulici v Praze 8. „Kurýr nechal nastartováno před pizzerií a odešel pro objednávku. Toho využil pachatel a vozidlo odcizil,“ řekl policista Jan Daněk.
Hlídky ho sice hned vypátraly, ale zdrogovaný zloděj (35) odmítl zastavit. Strhla se honička, ujížděl po Liberecké ulici a skončil v poli u Líbeznic, kde zapadl a na následném útěku byl zadržen. Skončil v cele.
Možná stejný pachatel
V neděli se další činem zřejmě inspirovali. „Řešili jsme další dva takové případy, kdy kurýři nechali nezajištěná auta s klíči v zapalování nebo nastartovaná,“ uvedl Daněk.
První případ se stal v Bílkově ulici v Praze 1. Škoda Octavia zmizela před restaurací a o pár minut později byla nalezena havarovaná v Praze 8. Řidič utekl, škoda je asi 70 tisíc.
Druhé auto, Toyotu Yaris, si někdo »vypůjčil« v Praze 7 v ulici Na Maninách. Nalezeno bylo v Horních Počernicích, naštěstí netknuté. „Nemůžeme vyloučit, že obě vozidla odcizil stejný pachatel,“ připustil Daněk.
