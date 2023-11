Léta, desetiletí platil za nezpochybnitelnou kapacitu na poli psychiatrie. Sotvaže se ale na podzim 2021 rozneslo, že by měl z rukou tehdejšího prezidenta Miloše Zemana obdržet státní vyznamenání, obsypaly Jana Cimického (75) nejrůznější zvěsti a svědectví, z nichž mnohým zatrnulo. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová se pro Českou televizi rozhovořila o tom, že ji v mládí sexuálně napadl. Hned na to se začala rojit svědectví dalších obětí. V současnosti čelí obvinění z 35 případů vydírání se sexuálním podtextem a také ze 4 znásilnění. Jaký byl vývoj kauzy kolem známého psychiatra?

Vše začalo relativně nevinně. Ve státní svátek 28. října 2021 byl uveřejněn kompletní seznam osobností, které měly z rukou prezidenta republiky obdržet státní vyznamenání. Mezi téměř třicítkou jmen byl tehdy i známý psychiatr Jan Cimický.

Ceremonie se toho roku ovšem nekonala z důvodu hospitalizace prezidenta Zemana. Vyznamenání si osobnosti měly převzít až při příštím vhodném termínu pro slavnostní ceremoniál. Než k němu stačilo dojít, o Cimickém se začaly rojit nebetyčně nevábná svědectví, a to dokonce přímo od jeho někdejších pacientek.

»Sexuální predátor«

Příslovečný „první výstřel z Aurory” uskutečnila známá herečka Jana Fabiánová, dcera herečky a zpěvačky Nadi Urbánkové. V pořadu 13. komnata České televize se v polovině října 2021 rozhovořila o své zkušenosti, kdy ji Cimický léčil.

„Psychiatr mě na druhém sezení sexuálně napadl u sebe v ordinaci. Použil i násilí. Držel mě za temeno hlavy a snažil se mě líbat,“ popsala v pořadu emotivně. Tehdy ovšem neuvedla, o kterého psychiatra se jedná. Pouze se svěřila s traumatem z mládí. K odhalení jména konkrétního lékaře došlo až poté, co se dozvěděla, že by právě Cimický měl obdržet státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně.

„Prohlašuji na svou čest: Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky,“ uveřejnila vzápětí na své sociální síti. „Podle mého názoru měl pan Cimický dávno odejít z veřejného prostoru a doufat, že jeho oběti budou i nadále mlčet. Fakt, že se rozhodl přijmout z rukou prezidenta medaili Za zásluhy, je pro mě poslední kapkou, kterou můj pohár mlčení definitivně přetekl. Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi.“

Salva svědectví

Cimický se vůči tomuto nařčení vymezil. „Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda. Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci. Jednoznačně odmítám jakékoli nařčení, které proti mně bylo vzneseno na sociální síti. Ženu, která mě obvinila, jsem znal, léčila se u mě,“ vyjádřil se psychiatr pro ČTK.

Jenže hned 1. listopadu 2021 přišly Hospodářské noviny se svědectvím dalších Cimického pacientek, které slova Fabiánové potvrzovaly. „I já mám bohužel velmi podobnou zkušenost z roku 1990, kdy mi bylo 22 let a byla jsem hospitalizovaná v Bohnické léčebně,“ svěřila se pod podmínkou anonymity žena redakci.

„Vzal mě kolem ramen a utěšoval. Najednou to přišlo. Přitiskl mě k sobě, jeho ruce na mých prsou a jeho jazyk v mé puse. Bez varování tak nečekaný zvrat. Pak panika, odpor a nakonec zvítězil pud sebezáchovy, kdy jsem se vysmekla, popadla věci a ani nevím, jak rychle jsem byla venku. Ještě za mnou volal, ať si koupím jeho knihu Útěk z klece,“ vylíčila. „Byly jsme snadnou kořistí, protože jsme se nacházely v křehké životní situaci, zmatené a zároveň bez dostatku životních zkušeností,“ dosvědčila anonymně další dívka s podobnou zkušeností.

Policie shání svědky

Ačkoliv Cimický tato nařčení popíral, slova žen čím dál více rezonovala ve veřejném prostoru. 8. listopadu 2021 se k ženám, které měl Cimický obtěžovat, přidala i známá moderátorka České televize Martina Vrbová Hynková, která moderuje pořady Retro nebo Sama doma. „S doktorem Cimickým jsem před dvaceti lety uváděla pořad Co mám dělat, když… On byl v roli odborníka, který radí náctiletým s jejich problémy,“ uvedla se na sociální síti. Pořad měli natáčet přímo u něj v ordinaci.

„MUDr. Cimický mě krátce po příchodu napadl. Povalil mě na sedačku, kde mě začal osahávat na prsou a líbat. Ve chvíli, kdy se mi podařilo ho na chvíli odstrčit, začal recitovat jednu z jeho básní. Byla jsem v naprostém šoku,“ vypsala se moderátorka.

Den nato Policie ČR oficiálně informovala, že shání eventuální svědky v případu sexuálního obtěžování, kterého se měl dopustit lékař, a k nimž mělo dojít v Praze 8. Cimický byl právě v Praze 8 dlouholetým primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

„Kriminalisté se na základě zveřejněných informací v médiích zabývají případem sexuálního obtěžování pacientek lékařem z Prahy 8, ke kterému mělo docházet v minulých letech až do současné doby,” sdělil mluvčí Policie ČR Jan Daněk dne 9. listopadu 2021. Advokátka Lucie Hrdá 10. listopadu 2021 Blesku sdělila, že se na ni v rámci Cimického chování obrátilo už přes 30 osob!

„Ozývají se ženy nebo i muži, kteří jsou svědci, že chtějí pomoci, že chtějí, aby se to začalo řešit, a většina z nich říká, že těch obětí, které to dříve neřešily nebo se svěřily jiným psychiatrům, je mnoho,“ uvedla Hrdá v pořadu Blesku Epicentrum.

Odmítnutý metál

Ačkoliv Pražský hrad se na dotaz ohledně toho, zda platí úmysl Cimického dekorovat vyznamenáním, stavěl zdrženlivě, objevovaly se výzvy, aby Zeman od svého úmyslu upustil. I sám psychiatr svůj postoj nakonec přehodnotil. „Státní vyznamenání, na které jsem byl navržen, hodlám s ohledem na události posledních dní nepřevzít. Do doby uzavření této kauzy nechci, aby ocenění udělované každoročně významným osobnostem, které si toto uznání zaslouží, bylo letos jakkoliv zneváženo,“ sdělil ČTK.

Když proto konečně došlo na slavnostní ceremonii 7. března 2022 ve Vladislavském sále, při které prezident republiky uděloval státní vyznamenání – mezi oceněnými osobnostmi Cimický nakonec nebyl.

„Sperma? Zvykneš si”

Jeden z nejohavnějších skutků, jehož detaily se v kauze dostaly ven prostřednictvím výpovědi jedné z žen, se měl odehrát na přelomu 80. a 90. let. Pro pořad 168 hodin České televize jej anonymně popsala jedna z obětí psychiatra.

„Hovor začal tím, že ho zajímalo, jestli jsem panna, jestli jsem někdy měla pohlavní styk, kolik jsem měla partnerů, jestli jsem na starší muže, jestli se mi líbí víc než mladí kluci. Nevím přesně, jak se to stalo, prostě mi strčil přirození... Vlastně jsem ho musela uspokojit rukou,“ uvedla žena, které aplikoval léky proti úzkosti přímo do žíly, v pořadu České televize.

„Pak mi ještě tlačil hlavu do rozkroku, takže tam vzniklo to, že jsem ho uspokojovala orálně. Potom, co se to stalo, jsem se vyzvracela, protože se mi udělalo špatně. On se tomu spíš smál: ‚Ježíš, holka, na to si zvykneš‘. A dal mi přednášku o tom, jak je sperma strašně zdravé,“ vypověděla žena, která už v tu dobu věděla, že je lesba. „Vždycky, když si mě pan doktor pozval, skončilo to stejně,“ uvedla dále s tím, že pokud by o tom, co se za „zavřenými dveřmi“ děje, promluvila, pohrozil jí elektrošoky.

„Jen představy policie“

Měsíc po předání státních vyznamenání se o slovo opět přihlásili pražští policisté. Na jaře zahájili trestní stíhání. „Kriminalisté ve věci zahájili trestní stíhání konkrétní osoby pro trestné činy znásilnění a vydírání. Těchto skutků bylo podle zjištění kriminalistů 29 a odehrály se v rozmezí let 1980 až 2016,“ nechal se slyšet mluvčí Policie ČR Jan Daněk 1. dubna 2022.

Také to nechalo psychiatra relativně v klidu. „Rád bych sdělil, že žádná obžaloba podána nebyla, jedná se pouze o 'představy' policejního orgánu adresované státnímu zastupitelství, které s nimi naloží podle svého právního názoru,” dodal Cimický. Žaloby se psychiatr ale přece jen dočkal. 6. října téhož roku jej kriminalisté navrhli obžalovat.

Jenomže už 16. listopadu se jim žaloba vrátila zpět na stůl. Městské státní zastupitelství totiž „uložilo Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 8, aby se věcí dále zabývalo. Z důvodu rozsahu věci, počtu skutků a jejich časový odstup od dnešních dnů bude muset podrobněji vypořádat otázku právní kvalifikace skutků s přihlédnutím k úpravě platné v době jejich spáchání a s tím související otázkou promlčení,“ sdělil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Nová žaloba na stole

Následující měsíce se kriminalisté pustili do další zevrubné práce s důkazovým materiálem. Až 23. června letošního roku se soudní mašinérie dala „znovu do pohybu“. Ten den policisté předložili nový materiál.

„Spisový materiál byl policejním orgánem společně s návrhem na podání obžaloby předložen 23. června 2023 státní zástupkyni,“ uvedl Cimbala. Nově se mělo jednat o žalobu za 4 znásilnění a 35 případů vydírání. Státní zástupce tento návrh zkraje září přijal. „Odhaduji, že bych hlavní líčení mohl nařídit na listopad,“ uvedl už tehdy pro server Aktualne.cz Petr Novák, soudce, jenž bude celý případ prvoinstančně posuzovat.

Pokus o sebevraždu?

Začátek hlavního líčení konkrétně naplánoval na 7. listopadu – v úterý. Jenomže ještě než se listy na kalendáři přehouply z října na listopad, došlo k nenadálému zvratu. Psychiatr se 21. října u sebe v ordinaci předávkoval, později vyšlo najevo, že podle všeho prášky na spaní, proti úzkostem a depresím, jak informoval Blesk.

Následně skončil na anesteziologicko resuscitačním oddělení Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) ve Střešovicích. „Pacienta s tímto jménem a ročníkem narození k nám dopoledne přivezli v bezvědomí na ICU B, více informací poskytovat nemohu,“ informovali na evidenci pacientů v ÚVN.

Od počátku se přitom množily spekulace, zda šlo o nešťastnou náhodu či spíše nehodu, nebo o kalkul v podobě pokusu o sebevraždu. „Pokud bude pan Cimický v nemocnici, nemůže začít hlavní soudní řízení,“ řekla Blesku advokátka Lucie Hrdá. Podle pozdějších vyjádření však opravdu jen o nešťastně zvolený mix prášků.

„Člověk si lupne jeden prášek na spaní, ten po hodině nezabírá, tak si vezme další. Zase nic, vezme třetí a tak to pokračuje dál. A potom se stane, že pilulky začnou působit naráz ve stejnou dobu a malér je na světě,“ pokusil se nejmenovaný pražský lékař Blesku laicky vysvětlit situaci, do níž se psychiatr patrně dostal.

Soud bude

Byť Cimický po otravě prášky skončil v péči lékařů, už byl z nemocnice propuštěn. Nad naplánovaným soudním stáním nicméně nepřestával kroužit otazník. „Vzhledem k tomu, jak jsem vyčerpaný a jak výrazně jsem po tom nemocničním pobytu zhubl, tak můj organismus je v této fázi velice křehký. Já se soudu nevyhýbám, ale představa, že se znovu ocitnu v tak výrazném stresu, to se obávám, že by pro mě mohlo být dokonce života ohrožující,“ uvedl psychiatr pro Expres.cz.

Ještě během hospitalizace Cimický žádal, aby byl soud odročen. Podle všeho ale bezúspěšně. Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni ČTK sdělila, že podle předsedy senátu se soudní jednání 7. listopadu konat bude.