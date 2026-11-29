„Nádražní budovu jsme bezúplatně dostali od Správy železnic asi po osmi letech. Nechtěli jsme, aby se dostala do rukou někoho, který by z ní udělal ubytovnu. Takže tam vybudujeme něco, co bude ve veřejném zájmu,“ uvedla starostka Věra Petrželková.
Obec chce mít v objektu klubovny, společenské místnosti, komunitní centrum a podobné prostory. V obecní hospodě u hlavní silnice je větší sál. „Ale nemáme menší prostory, kde by se lidé scházeli, využívají jen knihovnu,“ uvedla Petrželková. V obci fungují hasiči, myslivci, sokolové, ochotníci i skupiny aktivních občanů, které pořádají různé akce.
Součástí bude i jeden obecní byt. „Nouzový, kdyby se někomu něco stalo. Teď nemáme žádný,“ podotkla starostka.
V Lužanech, obci na jednokolejné trati z Plzně na Klatovy a Železnou Rudu, staví nadále osobní vlaky, ale už tam několik let není výpravčí ani obsluha, pouze přístřešek jako čekárna.
Zhruba 15 metrů dlouhá podsklepená budova je momentálně zatlučená dřevotřískou, aby se zamezil vstup. „Bude to rozsáhlá rekonstrukce. Nová a pěkná je tam pouze střecha a okapy,“ sdělila starostka. S náklady by se obec se 730 obyvateli chtěl dostat do 10 milionů.
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