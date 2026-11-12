„Během výměny hnacích vozidel u Bavorského expresu z Prahy projela odjíždějící lokomotiva řady 362 Českých drah návěst zakazující jízdu, rozřízla výhybku a vjela do vlakové cesty nákladnímu vlaku dopravce CityRail,“ uvedl pro novinky.cz Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ.
„ETCS okamžitě zareagovalo a nákladní vlak automaticky zastavilo zhruba sto dvacet metrů před lokomotivou. Systém zafungoval přesně tak, jak má,“ dodal. K události došlo 5. listopadu.
Kdyby ke srážce došlo, měla by katastrofální následky. Od zamřených lidských životů až po zničené stroje a zařízená. Provoz na jedné z nejvytýženějších tratí by byl nadlouho ochromen.
Okolnosti mimořádné události prošetřuje Drážní inspekce. „V kilometru 103,842 došlo k nedovolené jízdě posunového dílu za seřaďovací návěstidlo s návěstí ‚Posun zakázán‘ a k vjetí do vlakové cesty postavené pro jízdu souběžně jedoucímu vlaku,“ sdělil Petr Mencl, vedoucí Územního inspektorátu Plzeň.
VIDEO: Vlak smetl kamion, který zůstal stát na přejezdu.