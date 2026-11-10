Viktorie studuje kvintu Masarykova gymnázia, které není specializované na matematiku a fyziku. Je v jazykové třídě, kde má dvě hodiny fyziky týdně.
„Je neskutečně šikovná a strašně na sobě pracuje, neustále. V astronomii předbíhá nejen spolužáky, ale občas i učitele. Je to radost jenom vidět, jak přemýšlí nad těmi úlohami. Jakmile si něco vezme do hlavy, tak to dokončí,“ řekl její učitel fyziky Daniel Eret.
Když ji například doprovázel na letošní celostátní kolo astronomické olympiády, tak se letmo zmínil o speciální teorii relativity, a ona během cesty vlakem odvodila základní transformace teorie. „Jenom z toho, že pochytila, jak jsme se o tom bavili, trochu se vyptávala a pak mi ukázala na papírku: Je to takhle správně? A samozřejmě to všechno bylo správně,“ dodal.
Náročné úkoly
S mimořádným úspěchem se pochlubila Česká astronomická společnost (ČAS). Podle ní řešili soutěžící náročné teoretické úlohy z astronomie a astrofyziky. V jedné z nich například z naměřených dat určovali vzdálenost supernovy 1987A porovnáním rychlosti rozpínání vyvržené hmoty s její zdánlivou velikostí na obloze.
V další úloze, zasazené do roku 1866, hledali pomocí pozorování tří hvězd polohu britské obchodní lodi, kterou bouře odchýlila z kurzu v Thajském zálivu, a určovali cestu do nejbližšího přístavu. Praktická část zahrnovala kolo v planetáriu i pozorovací úlohu zasazenou na Měsíc.
Olympiáda IOAA-jr, určená soutěžícím do 16 let, se konala od 1. do 8. listopadu v thajském městě Ubon Rátčchatchání. O tom, jak je olympiáda významná, svědčí i to, že ji na místní univerzitě zahajovala sama thajská princezna Macha Čakrí Sirindchorn.
Další úspěchy
Letošní úspěch patří k dosud nejlepším výsledkům české reprezentace, ocenění získalo všech pět členů českého týmu. Stříbrní byli Dario Heinich z Gymnázia Šlapanice a Lukáš Závodný z Gymnázia Břeclav. Amélie Zemanová z pražského Gymnázia Christiana Dopplera si odváží bronzovou medaili a čestné uznání získal Vladimír Kopecký Gymnázia Nad Alejí v Praze.
Viktorie navázala na úspěch Alexe Faivre, který byl absolutním vítězem v roce 2024 v nepálském Káthmándú. Gymnazistka navíc letos získala ještě další stříbrnou medaili na seniorské astronomické olympiádě ve Vietnamu.
Čeští studenti se juniorské IOAA účastní od jejího vzniku v roce 2022. Z prvního ročníku v Rumunsku přivezli dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Na seniorské IOAA soutěží Česko od roku 2010; mezi její nejvýraznější úspěchy patří absolutní vítězství Stanislava Fořta.
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