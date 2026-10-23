„Otřes zaznamenala asi půl hodiny po půlnoci seismická stanice v Přimdě na Tachovsku, vzdálená asi devět kilometrů severně od Bělé nad Radbuzou," potvrdila Lucie Crippa z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

„Mám informace od lidí, že otřes nebo ránu zaznamenali, ale o žádných škodách nebo problémech nevím,“ podotkl starosta Bělé Libor Picka.

Město Písek (ilustrační foto)
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Rána a otřesy

Desítky lidí na sociálních sítích okolních měst a obcí na Tachovsku a Domažlicku popisují, že slyšely hukot, silnou ránu a otřesy. Štěkáním reagovali také domácí psi.

„Zvláštní rána a následně velmi silný hukot trvající kolem jedné minuty, měla jsem hodně divný pocit, že se něco děje, jakoby se mi zatřásla podlaha pod nohama,“ uvedla například jedna žena z Nové Vsi u Kdyně.

Další z Újezdu pod Přimdou tvrdila, že se třásl celý dům a ozvala se obrovská rána. Další popisují otřesy porcelánu, hučení přirovnávající k průjezdu těžkého nákladního auta a podobně.

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Otřesy pociťovali také lidé na bavorské straně hranice, například v obcích Waidhaus nebo Eslarn. Kromě otřesů podle německých médií zaznamenali také krátké, tupé zadunění. I obyvatelé vzdálenějších obcí, jako je Furth im Wald nebo Cham, popsali, že u nich doma vibrovaly postele a otřásalo se nádobí v policích.

 

Zatím nejsilnější zemětřesení v této oblasti v okolí Přimdy je z roku 1902, kdy tam byl naměřen otřes o síle 4,4 Richterovy škály. Poslední silnější otřes tam byl 15. října 2022 o síle 2,2 stupně, uvedla Crippa.

Dosud nejsilnější zemětřesení naměřené v Česku je z prosince 1985, kdy u obce Nový Kostel na Chebsku dosáhlo 4,6 stupně.

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Zdroj: HZS ČR