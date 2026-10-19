Strážníci vyjeli k bytovému domu, nejprve se snažili otevřít dveře bytu speciálními nástroji, ale neuspěli. Rozhodli se proto o vstup do bytu oknem. Ze služebního vozidla vytáhli teleskopický žebřík a vybavení pro nouzové otevírání oken a dostali se na balkon.
„Pohledem do okna viděli v místnosti u kuchyňské linky ležet seniorku. Na klepání do okna a volání ještě slabě pohnula paží. Když však na další pokusy o kontakt přestala téměř reagovat, bylo zřejmé, jak vážná situace je,“ popsali strážníci.
Jedinou rychlou možností bylo rozbít okno. „Seniorka ležela na podlaze, třásla se, byla v šoku a působila dezorientovaně. Hlídka zajistila tepelný komfort pomocí izotermické fólie a vyčkala příjezdu zdravotnické záchranné služby,“ dodali strážníci.