Pendolino, které jezdí až 160 km rychlostí, si jako zdroj zábavy vybral školák (14). V Plzni kolem osmé večer vylezl na jeho střechu, vlak se s ním rozjel!
Kuka si všiml náhodný svědek, zavolal policisty, ale soupravu se podařilo zastavit až zhruba po 10 km v Kozolupech. „Na střechu vlakové soupravy Pendolino odjíždějící ze stanice Plzeň – Jižní předměstí měl vlézt neznámý mladík,“ sdělila serveru novinky.cz policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Kluk ze soupravy slezla, kousek od nádraží ho vypátrali policisté. Trestu asi neunikne, u policistů si ho vyzvedla jeho máma… Případem se muži zákona nadále zabývají.
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