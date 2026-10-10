Pendolino, které jezdí až 160 km rychlostí, si jako zdroj zábavy vybral školák (14). V Plzni kolem osmé večer vylezl na jeho střechu, vlak se s ním rozjel!

Kuka si všiml náhodný svědek, zavolal policisty, ale soupravu se podařilo zastavit až zhruba po 10 km v Kozolupech.  „Na střechu vlakové soupravy Pendolino odjíždějící ze stanice Plzeň – Jižní předměstí měl vlézt neznámý mladík,“ sdělila serveru novinky.cz policejní mluvčí Dagmar Mifková.

K dramatické hádce došlo v chatě v Bosonohách, jeden ze čtyř bezdomovců skončil těžce zraněný, ostatní policisté zadrželi.
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Kluk ze soupravy slezla, kousek od nádraží ho vypátrali policisté. Trestu asi neunikne, u policistů si ho vyzvedla jeho máma… Případem se muži zákona nadále zabývají.

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Zdroj: Trans Hospital Řevnice