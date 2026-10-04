Když archeologové otevřeli zdevastovanou rakev s ostatky barona Starka, našli v ní nevídaný poklad. „Všimla jsme si mezi kostmi, něčeho kovového a kulatého. Po vyčištění se ukázalo, že se jedná o vzácnou stříbrnou renesanční medaili Nejsvětější Trojice z roku 1544 vyrobenou v Lipsku. Na světě jsou pouze tři, jedna je třeba v Japonsku, a má cenu přes tři milióny korun. Máme ji na radnici v trezoru,“ řekla starostka města Kateřina Duchková.
Celé generace se ve Městě Touškově tradovala pověst, že holčička (†7), která byla do hrobky pohřbená jako první by mohla být levobočkem barona Starcka. „Letos jsme nechali provést analýzu DNA a ta ukázala, že se s největší pravděpodobností jednalo o schovanku, o kterou se manželé Starckovi starali,“ vyvrátil letité legendy Komanec.
Holt vzdali horníci
Pohřeb měl o prvním říjnovém víkendu šlechtic se vší parádou. Stejně jako téměř před jedním a půl století mu vzdávali holt horníci v uniformách a u rakve stáli čestnou stráž s prapory. „Baron vlastnil doly na Plzeňsku a Rokycansku. Práci dával 12 tisícům horníků,“ uvedla Duchková.
Do Města Touškova se proto sjeli horníci, kteří fárali, i zástupci hornických spolků. Nejdříve v kostele sv. Jana Křitele proběhla za barona Starcka zádušní mše. Řídil ji opat kláštera v Teplé na Chebsku Zdeněk Lobkowicz, bratr knížete Vladimíra Lobkowicze z Plzně.
Odtud rakev s jeho ostatky putovala v průvodu přes celé město na místní hřbitov, kde ji uložili do nově zrekonstruované hrobky v kapli sv. Kříže.
Nedůstojná hrobka
Hrobka na hřbitově byla v hrozném stavu. Někdy ve 40. letech minulého století jí vykradli. O té doby tam kdokoli mohl vejít a odnést si, co chtěl. Město se loni rozhodlo ji opravit.
„Uvnitř bylo šest rakví. Bylo nutné ostatky exhumovat. Vědělo se, kdo by měl v nich ležet, baron Starck se svojí manželkou, a ještě čtyři členové rodiny Fritschů, kteří hrobku od barona zdědili. Zkoumáním se nám to potvrdilo,“ uvedl radní města Petr Komanec.
Už v pátek přivezli archeologové ostatky barona Starcka do kostela, kde v sobotu proběhla mše. Antropoložka Veronika Lungová (39) je uložila do původní vnitřní zrestaurované rakve, která se vložila do vnější rakve, sarkofágu. Dovnitř se daly také dva zlaté snubní prstýnky. „Jeden patřil baronu Starckovi a druhý jeho manželce Anežce. Umřela dříve než baron a on si pak vzal s sebou do hrobu,“ vysvětlil Komanec.
Kdo byl baron Starck
Žil v letech 1808 až 1883. Patřil k nejvýznamnějším podnikatelům západních Čech v 19. století. Vlastnil panství v Čemínech na Plzeňsku, kde žil na zámku. Pod toto panství spadalo Město Touškov. Byl také patronem zdejšího kostela svatého Jana Křtitele, který zveleboval ze svých peněz a také finančně podporoval město a jeho obyvatele.
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