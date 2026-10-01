Venkovní párty na ostrově Santos v Sušici se loni v září změnila během chvilky v ohnivé peklo. Miroslav D. chtěl opět zapálit oheň a tak do kovové mísy venkovního grilu na dohořívající uhlíky nalil hořlavinu z kanystru.

„Nastal výbuch a vyšlehly plameny, které zasáhly čtyři lidi,“ řekl státní zástupce Jan Hrubý. Všichni skončili v nemocnici.

Nejhůře dopadla Nicola S. (39), na které hořelo oblečení. Vrtulník jí dopravil do popáleninového centra Vinohradské nemocnice v Praze. „Utrpěla popáleniny II. stupně na rukou, krku, celkem na pěti procentech povrchu svého těla. Má trvalé následky a to v podobě jizev,“ dodal Hrubý. Žena žádá odškodné ve výši 653 tisíc Kč.

Fakultní nemocnice Bulovka.
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Až pět let vězení

Při výbuchu byli popáleni ještě čtyři muži, jejich zranění nebyla tolik vážná, a byli ošetřeni v klatovské nemocnici. Miroslav D. je už odškodnil, každého částkou v řádu desetitisíců korun.

„Cítím se vinen,“ prohlásil před soudcem Miroslav D. Soud líčení odročil kvůli vyjednávání o vině a trestu a také výši odškodného. Za obecné ohrožení z nedbalosti Miroslavu D. hrozí až pět let vězení.

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Zdroj: Karel Janeček