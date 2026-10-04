„Cena nájmu je 185 Kč/m2, což je standardní u bytů v nových domech. Zájemci se mohou hlásit do 1. listopadu na realitním portálu města,“ uvedl vedoucí bytového odboru magistrátu Jan Souček.
Tržní nájemné v Plzni je podle cenové mapy ministerstva financí v průměru kolem 280 Kč/m2, u novostaveb přes 300 Kč. V domě jsou dva bezbariérové byty pro handicapované, které se začnou nabízet za zvýhodněný nájem 65 Kč/m2 ve druhé polovině října.
Jedná se o byty takzvaně bez registrace, kdy se na městském portálu hlásí zájemci na každý byt. Registrovaných zájemců o městský byt je zhruba 2600, počet roste jen minimálně.
Další byty se staví
Nový dům s 34 byty s podzemním parkováním nabízí byty byty 2+kk a 1+kk především pro mladé lidi a také pro klíčové profese - zdravotníky, hasiče, policisty, učitele. Všechny byty také mají balkony. Areál bývalého pivovaru Světovar je rozvíjející se rezidenční zónou. Nedávno tam město otevřelo nový parkovací dům za 250 milionů pro 433 aut. Nově dokončený je i další dům se 40 byty.
Zároveň odstartuje stavbu dalších čtyř bloků, kde do dvou let vznikne 68 bytů a prodejna potravin za 418 milionů. Na projekt získá 90 milionů ze Státního fondu podpory investic a úvěr až 160 milionů. Povolení už má také vedlejší dům Sladová se 30 byty.
V Plzni vzniklo za poslední čtyři roky 250 bytů, jedna polovina rekonstruovaných a druhá polovina nových. „Dalších 122 bytů je rozestavěných. Nové budou kromě Světovaru ještě v Křimicích. Další budou rekonstrukce v Resslově (29 bytů), v Liticích (šest bytů) a Bolzanově ulici (pět bytů)," podotkla radní Světlana Budková.
V různé fázi projektů je pak podle radní přes 1000 městských bytů, z nichž 130 má stavební povolení - mezi nimi třeba 68 bytů na náměstí Emila Škody. Největším projektem je 780 bytů v bývalých kasárnách Slovany.