Černé vyděšené štěně patrně křížence labradora skončilo v záchranné stanici ve Studánce na Tachovsku. „Někdo ho k zábradlí na nádraží přivázal za obojek tkaničkami od bot. Je dobře živené a také jeho zdravotní stav je dobrý. Je ve štěněcím věku a tak si chce neustále hrát,“ uvedl zvířecí záchranář Karel Bobál.
I když má pejsek čip, jeho číslo není v žádných registrech a majitele se zatím nepodařilo vypátrat. Co se na nádraží stalo je tak záhadou.
„Třeba na nádraží jen tak pobíhal. Ve spěchu ho někdo přivázal, aby se nestal malér. Pak ten člověk mohl sednout do vlaku a odjel. Ale těžko říct, jak to bylo. Je ale divné, že se po něm nikdo neshání,“ dodal Bobál.