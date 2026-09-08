S něčím takovým se inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) při kontrole známého hostince Pod kopcem v plzeňské městské části Božkov už dlouho nesetkali. Kdyby zákazníci spatřili to, co oni, asi by jim od žaludku nejlépe nebylo. Na zemi byl myší trus a všude plíseň.
„Byla na výrobních zařízení, předmětech nebo površích. Vyskytovala se také v chladicích zařízení,“ uvedla SZPI.
Špína a nepořádek
Inspektoři v hostinci zjistili také velký nepořádek a špínu. Upozornili na zanedbaný úklid, nečistoty na stěnách, stropě, podlaze a na regálech a zařízení.
Nelíbilo se jim také to, že prostory provozovny byly využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku a hrozilo i riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor.
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