S něčím takovým se inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) při kontrole známého hostince Pod kopcem v plzeňské městské části Božkov už dlouho nesetkali. Kdyby zákazníci spatřili to, co oni, asi by jim od žaludku nejlépe nebylo. Na zemi byl myší trus a všude plíseň.

„Byla na výrobních zařízení, předmětech nebo površích. Vyskytovala se také v chladicích zařízení,“ uvedla SZPI.

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Špína a nepořádek

Inspektoři v hostinci zjistili také velký nepořádek a špínu. Upozornili na zanedbaný úklid, nečistoty na stěnách, stropě, podlaze a na regálech a zařízení.

Nelíbilo se jim také to, že prostory provozovny byly využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku a hrozilo i riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor.

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Zdroj: iSport.cz
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Známý hostinec Pod kopcem v plzeňské městské části Božkov inspektoři uzavřeli. Našli v něm mnoho pochybení.
Známý hostinec Pod kopcem v plzeňské městské části Božkov inspektoři uzavřeli. Našli v něm mnoho pochybení.
Autor: SZPI