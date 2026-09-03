Záchranáři vyjížděli ve středu v půl jedenácté večer k rodinnému domu v Čerňovicích. „V jednom z pokojů se nacházel popálený muž. Z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že chtěl tímto způsobem spáchat sebevraždu, ale naštěstí jej včas uhasili další obyvatelé domu,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Popálené ruce
Záchranáři si na místě zraněného muže převzali. „Muž utrpěl středně těžké popáleniny v oblasti horních končetin a byl ve stabilizovaném stavu pozemní cestou transportován do zdravotnického zařízení,“ uvedl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
Policisté případ šetří jako sebevraždu. Muž podle svědků uvedl, že se necítí být dobrým člověkem a tak chtěl skoncovat se životem. „Dechová zkouška byla u muže pozitivní s výsledkem přes dvě promile alkoholu. Celým případem a jeho okolnostmi se zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov,“ dodal Hodan.
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