K závažnému úrazu došlo ve čtvrtek odpoledne v plzeňských Křimicích. Z tamní ubytovny vyšel muž s batohem, ve kterém měl baterku do elektrokola.
„Sedl si na kolo a asi po třiceti metrech mu ze zad vyšlehl asi dva metry vysoký plamen. Spadl na zem a snažil se ze sebe strhnout hořící oblečení. Pak jsme ho polévali studenou vodou, dokud nepřijela záchranka,“ popsala pro server novinky.cz svědkyně.
Při příjezdu sanitky byl muž při vědomí. „Popáleniny měl zhruba na 20 procentech těla. Vrtulníkem jsme ho převezli na specializovanou kliniku do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Martin Charvát. Zasažena byla horní část těla. Případ si převzala policie.
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