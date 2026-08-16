Hrad nechal postavit v letech 1356 až 1361 císař Karel IV. Když o dvě století později vládl v Čechách Ferdinand I. Habsburský, Radyně vyhořela a od té doby nemá střechu. Město Starý Plzenec, kterému zřícenina patří, plánuje, že zřícenině střechu vrátí.

Lidé si to nedovedli představit a obávali se, že se tak změní vzhled jedné z dominant Plzně. Radnice teď ale přišla s netradičním řešením.

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„Neviditelná“ střecha

Střecha bude z venku „neviditelná“! „Půjde o zastřešení hradního paláce na úrovni třetího podlaží. Zapuštěná střecha odvede srážkovou vodu z interiéru zříceniny a usnadní se pravidelná údržba korun zdiva, aniž by se narušila charakteristická silueta hradu,“ řekla starosta Starého Plzence Jan Eret.

Jsou dvě varianty řešení rovné střechy. „První je s prosklením po obvodu konstrukce a pochozí plošinou uprostřed. Druhá s prosklením ve středu a ochozem podél zdí paláce. Doplněné schodiště má umožnit přístup na střechu, která by současně sloužila jako vyhlídková plošin,“ vysvětlil Eret.

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Studie ukáže

Architektonická studie obnovy areálu, jejíž součástí je právě „neviditelná“ střecha, počítá v okolí hradu také s obnovou vegetace a bezpečným zpřístupněním vybraných částí areálu.

„Město chce prověřit obnovu původní trasy na hrad přes mostek nad příkopem, zlepšit současnou přístupovou cestu a doplnit okružní trasu se stezkou a schodištěm kolem zříceniny,“ uvedl Eret.

Studie je podkladem pro další rozhodování města, přípravu projektů a projednání s orgány památkové péče. Neznamená sama o sobě zahájení stavebních prací.

„Jejich realizace bude vyžadovat další přípravu, potřebná povolení, a především zajištění financování. Právě z pohledu dotačního financování je výborné, že celý projekt můžeme snadno rozdělit na etapy a stavět postupně,“ dodal Eret.

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Loupeživý Radouš

Hrad založil v polovině 14. století císař Karel IV. a byl součástí pevností, které chránily západní hranici českého království. Když hrozilo nebezpečí, na Radyni se zapálil oheň, který byl vidět na Přimdě i na Kašperku. Chránil také Plzeň a zajišťoval bezpečnost na obchodní stezce z Prahy do Norimberka. Po husitských válkách význam hradu začal upadat, kolem poloviny 16. století vyhořel a postupně se z něj stala zřícenina.

Hrad je slavný také pověstí o loupeživém rytíři Radoušovi, který měl oslí uši a šišatou hlavu. Pomocí kouzelné knihy nechal skřítky postavit celý hrad a v okolních lesích loupil a vraždil.

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Zdroj: zamektynec.cz
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Varianta střechy s prosklením po obvodu konstrukce a pochozí plošinou uprostřed.
Varianta střechy s prosklením po obvodu konstrukce a pochozí plošinou uprostřed.
Autor: Starý Plzenec, hrad Radyně