Hrad nechal postavit v letech 1356 až 1361 císař Karel IV. Když o dvě století později vládl v Čechách Ferdinand I. Habsburský, Radyně vyhořela a od té doby nemá střechu. Město Starý Plzenec, kterému zřícenina patří, plánuje, že zřícenině střechu vrátí.
Lidé si to nedovedli představit a obávali se, že se tak změní vzhled jedné z dominant Plzně. Radnice teď ale přišla s netradičním řešením.
„Neviditelná“ střecha
Střecha bude z venku „neviditelná“! „Půjde o zastřešení hradního paláce na úrovni třetího podlaží. Zapuštěná střecha odvede srážkovou vodu z interiéru zříceniny a usnadní se pravidelná údržba korun zdiva, aniž by se narušila charakteristická silueta hradu,“ řekla starosta Starého Plzence Jan Eret.
Jsou dvě varianty řešení rovné střechy. „První je s prosklením po obvodu konstrukce a pochozí plošinou uprostřed. Druhá s prosklením ve středu a ochozem podél zdí paláce. Doplněné schodiště má umožnit přístup na střechu, která by současně sloužila jako vyhlídková plošin,“ vysvětlil Eret.
Studie ukáže
Architektonická studie obnovy areálu, jejíž součástí je právě „neviditelná“ střecha, počítá v okolí hradu také s obnovou vegetace a bezpečným zpřístupněním vybraných částí areálu.
„Město chce prověřit obnovu původní trasy na hrad přes mostek nad příkopem, zlepšit současnou přístupovou cestu a doplnit okružní trasu se stezkou a schodištěm kolem zříceniny,“ uvedl Eret.
Studie je podkladem pro další rozhodování města, přípravu projektů a projednání s orgány památkové péče. Neznamená sama o sobě zahájení stavebních prací.
„Jejich realizace bude vyžadovat další přípravu, potřebná povolení, a především zajištění financování. Právě z pohledu dotačního financování je výborné, že celý projekt můžeme snadno rozdělit na etapy a stavět postupně,“ dodal Eret.
Loupeživý Radouš
Hrad založil v polovině 14. století císař Karel IV. a byl součástí pevností, které chránily západní hranici českého království. Když hrozilo nebezpečí, na Radyni se zapálil oheň, který byl vidět na Přimdě i na Kašperku. Chránil také Plzeň a zajišťoval bezpečnost na obchodní stezce z Prahy do Norimberka. Po husitských válkách význam hradu začal upadat, kolem poloviny 16. století vyhořel a postupně se z něj stala zřícenina.
Hrad je slavný také pověstí o loupeživém rytíři Radoušovi, který měl oslí uši a šišatou hlavu. Pomocí kouzelné knihy nechal skřítky postavit celý hrad a v okolních lesích loupil a vraždil.
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