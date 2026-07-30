„Řidič (30) jel s vozidlem Ford Mustang od obce Trnová. Podle dosud zjištěných skutečností měla spolucestující při průjezdu levotočivou zatáčkou otevřít dveře vozidla, aby si uvolnila bezpečnostní pás, který byl přivřený ve dveřích. Následkem toho z vozidla za jízdy vypadla,“ popsala kuriozní nehodu mluvčí policie Eva Červenková.
Nešťastnice bohužel utrpěla vážná zranění a její stav se dokonce při dojezdu záchranky začal ještě zhoršovat. Byla proto okamžitě převezena do nemocnice.
„Provedená dechová zkouška u řidiče byla negativní, na místě ale policisté zjistili, že má zadržený řidičský průkaz. Veškerými okolnostmi události se nyní policisté zabývají,“ dodala mluvčí policie.
VIDEO: Nehoda Filipa Turka z pohledu palubní kamery.